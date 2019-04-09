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Китай может запретить майнинг криптовалют

10.04.2019 20:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Китайские власти могут запретить майнинг криптовалют, что станет еще одним ударом для отрасли, испытывающей в последнее время серьезные проблемы.

Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC) ранее на этой неделе представил список отраслей, которые могут подлежать запрету из-за "существенной траты ресурсов" или загрязнения окружающей среды.

В этот список вошел и майнинг криптовалют, сообщает агентство Bloomberg.

NDRC вынес представленные им рекомендации на общественное обсуждение. Период консультаций заканчивается 7 мая, и после этого может быть введен официальный запрет на майнинг.

Не так давно на долю Китая приходилось порядка 70% майнинга биткойнов и 90% операций с этой криптовалютой, однако ограничения, введенные властями КНР за последние два года, привели к резкому сокращению размера этой отрасли в стране.

Так, Китай ввел запрет на первичные размещения токенов (ICO) и запрет на торговлю криптовалютами на местных биржах в 2017 году. Кроме того, властями страны были приняты меры для ограничения майнинга - процесса, сопровождающегося значительными объемами потребления электроэнергии.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Китайские власти могут запретить майнинг криптовалют, что станет еще одним ударом для отрасли, испытывающей в последнее время серьезные проблемы. Государственный...
 
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