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"Запахло реваншем": в Украине сообщают, что Россия сорвала заседание в Минске

10.04.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители России в гуманитарной и экономической подгруппах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сорвали начавшиеся в Минске заседания. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook.

"Только что получила информацию из Минска от коллег – российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате в ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов Порошенко об "автономии", поездке будущего президента в оккупированные РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем", - написала Геращенко.

Вчера вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что политический комитет ПАСЕ поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, которым пророссийское лобби пытается изменить регламент для снятия санкций и возвращения делегации России в ассамблею.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители России в гуманитарной и экономической подгруппах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сорвали начавшиеся в...
 
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