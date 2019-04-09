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Артем Милевский: «Самый сильный футболист чемпионата Беларуси? Игорь Стасевич»

10.04.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский назвал самого сильного футболиста в Беларуси, а также вспомнил самый запоминающийся выезд в Беларуси.

– Самый сильный игрок чемпионата Беларуси?

– Игорь Стасевич.

– Твой самый памятный выезд в Беларуси?

– Ездили в Мозырь. Дорога 9 часов. Поселили нас в гостиницу. Она единственная в городе. Администратор мне говорит: «Миля, снял тебе номер просто топ. Лучший». Я захожу в этот номер. Он где-то там вообще в углу. Там кровать какая-то, я в ее еле поместился. Не знаю. Я там еле уснул. Всю ночь кошмары снились, – сказал Милевский в ходе стрима на YouTube-канале Николая Ходасевича.

 
 
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский назвал самого сильного футболиста в Беларуси, а также вспомнил самый запоминающийся выезд в Беларуси.
 
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