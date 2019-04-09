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Спор из-за озера: Кочанова разбиралась лично

10.04.2019 20:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению Президента Беларуси сегодня совершила поездку в Житковичский и Петриковский районы Гомельской области, чтобы на месте разобраться со спорной ситуацией вокруг озера Червоное, передает корреспондент БЕЛТА.

Конфликтная ситуация стала нарастать несколько месяцев назад после появления информации о планах полностью отдать озеро в ведение национального парка "Припятский". До этого нацпарк осуществлял свою деятельность только на трети водоема, а остальные две трети находились в аренде местного лесхоза и предприятия "Житковичихимсервис". Начали звучать опасения, что для местных рыбаков станет слишком дорого ловить на озере рыбу, либо его вообще обнесут забором и запретят проход. Ситуацию в этом направлении сначала стали раскачивать отдельные группы местных жителей, возможно, преследуя какие-то свои частные интересы, а затем к теме активно подключились и некоторые негосударственные СМИ.

Наталья Кочанова сначала посетила агрогородок Лясковичи, где расположен административный центр национального парка "Припятский", а во второй половине дня приняла участие во внеочередном заседании исполкома в Житковичах. Выяснилось, что поднятая вокруг обозначенного вопроса шумиха во многом была создана искусственно и отчасти стала результатом недостаточного информирования людей со стороны местной власти. Именно на эту недоработку в первую очередь указала глава Администрации.

Более того, прозвучала информация, что еще 28 марта было подписано то самое распоряжение Президента, вокруг проекта и мнимых последствий которого разгорелся спор. Документ был тщательно проработан и удовлетворяет все стороны. Рыболовство по факту осталось за "Житковичихимсервисом", а сфера организации охоты перешла к нацпарку, что как раз и является профильной деятельностью "Припятского". Защищены и интересы местного населения. Все стороны заверяют, что ни о каком запрете рыбалки не может быть и речи. Более того, местные жители, как и ранее, пользуются льготным режимом при приобретении путевок, и стоимость их не увеличивается.


Наталья Кочанова подчеркнула, что все принимаемые решения должны быть во благо государства, а природные богатства необходимо использовать так, чтобы сохранить их и для будущих поколений, поддерживать чистоту и порядок, и, конечно, люди должны иметь возможность пользоваться всеми этими благами. Кстати, применительно к озеру Червоное такие требования соблюдались не всегда. Примеры неудовлетворительного содержания прибрежной территории глава Администрации представила прямо на заседании, проиллюстрировав их фотографиями имевшего место беспорядка и захламленности. "Надо четко выполнять природоохранные мероприятия. Этим и занимаются специалисты в национальном парке "Припятский", где есть действительно грамотные специалисты, которые четко понимают, как это на делать. Конечно, речь не идет о том, чтобы сегодня не пустить людей. И все это на самом деле решено. Есть четко установленные правила. Если это дети до 16 лет - пожалуйста, без всякого приобретения путевок. Если местные жители - у них есть льготы, преференции. Это недорогая стоимость путевки - от Br5", - констатировала Наталья Кочанова.

"Конечно, есть и дорогие путевки, но это уже для тех людей, которые могут себе это позволить, - с питанием, проживанием. Люди должны это знать, им надо разъяснить. И это должны были сделать местные органы власти. Они должны были разобраться в ситуации и не противопоставлять друг другу предприятия, а четко разобраться и донести до людей, чтобы у них не возникала где-то ложная и субъективная информация", - добавила глава Администрации.


 
 
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Глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению Президента Беларуси сегодня совершила поездку в Житковичский и Петриковский районы Гомельской...
 
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Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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