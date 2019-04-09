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В Замбии медсестра ради шутки подменила 5 тысяч детей за 12 лет работы

10.04.2019 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Замбии медсестра призналась в том, что на протяжении 12 лет своей работы подменила 5 тыс. чужих детей ради собственной забавы. Об этом сообщает Legit.



Медсестра Элизабет Мвева, работавшая в родильном отделении Университетской учебной больницы в Замбии, призналась в преступлении после того, как ей был поставлен диагноз – рак.

"У меня смертельный рак, и я знаю, что скоро умру. Я хочу признаться в своих грехах перед Богом и перед всеми пострадавшими людьми, особенно теми, кто рожал в UTH во время моей работы. За 12 лет работы в родильном отделении в больницы я поменяла около 5000 детей", - сообщила медсестра.

По словам Мвевы, подмена детей вошла в привычку, которая развлекала ее на работе. Также она подчеркнула, что признает свою вину перед замбийцами.

Она добавила, что родившиеся в отделении с 1983 по 1995 годы должны пройти генетические тесты, особенно если они не похожи на своих близких родственников.

 
 
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В Замбии медсестра призналась в том, что на протяжении 12 лет своей работы подменила 5 тыс. чужих детей ради собственной забавы. Об этом сообщает Legit.
 
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