В Замбии медсестра ради шутки подменила 5 тысяч детей за 12 лет работы









Медсестра Элизабет Мвева, работавшая в родильном отделении Университетской учебной больницы в Замбии, призналась в преступлении после того, как ей был поставлен диагноз – рак.





"У меня смертельный рак, и я знаю, что скоро умру. Я хочу признаться в своих грехах перед Богом и перед всеми пострадавшими людьми, особенно теми, кто рожал в UTH во время моей работы. За 12 лет работы в родильном отделении в больницы я поменяла около 5000 детей", - сообщила медсестра.





По словам Мвевы, подмена детей вошла в привычку, которая развлекала ее на работе. Также она подчеркнула, что признает свою вину перед замбийцами.





Она добавила, что родившиеся в отделении с 1983 по 1995 годы должны пройти генетические тесты, особенно если они не похожи на своих близких родственников.