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В Ташкенте отложен неформальный саммит президентов Центральной Азии

10.04.2019 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ташкенте 12 апреля было запланировано проведение второго неформального саммита лидеров стран Центральной Азии. Однако, стало известно, что саммит перенесен на более поздний срок, сообщили источники в правительстве Таджикистана.

В рамках саммита планировалась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. По данным источника, встреча перенесена с согласия самих президентов.

«Точная дата предстоящей встречи лидеров региона в Ташкенте пока не известна, она будет уточнена по дипломатическим каналам»,- сказал источник.

Данный формат встреч был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на первой встрече лидеров в Астане в марте прошлого года. Тогда Мирзиёев предложил своим коллегам ежегодно встречаться в преддверии Навруза и пригласил всех в Ташкент в 2019 году.

В повестке несостоявшейся встречи было: развитие сотрудничества между странами по всем направлениям: в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
 
 
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В Ташкенте 12 апреля было запланировано проведение второго неформального саммита лидеров стран Центральной Азии. Однако, стало известно, что саммит перенесен на...
 
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