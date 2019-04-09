Петр Асаенок завоевал «серебро» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Аргументы и факты

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На помост вышли мужчины в весовой категории до 81 кг.

Белорус Петр Асаенок по сумме двоеборья набрал 355 кг (159+196) и завоевал серебряную награду. Всего один килограмм наш спортсмен уступил новому чемпиону Европы итальянцу Антонино Пиццолато – 356 кг (155+201). Третьим стал представитель Латвии Ритварс Сухаревс – 354 кг (162+192). Кроме того, Петр Асаенок завоевал малую «бронзу» в толчке. Еще один белорус Игорь Лозко замкнул десятку сильнейших в двоеборье – 340 кг (155+185).

В категории до 71 кг у женщин также выступала белоруска Анастасия Михаленко. Наша спортсменка заняла итоговое шестое место. Чемпионкой Европы в этой категории стала россиянка Анастасия Романова.

Таким образом, на счету белорусской сборной уже четыре большие и четыре малые медали континентального форума. Ранее супруга Петра Асаенка Юлия стала «бронзовым» призером в категории до 45 кг у женщин, а также выиграла малое «серебро» в рывке, Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы в категории до 61 кг у мужчин в двоеборье и выиграл малое «золото» в рывке, а Вадим Лихорад завоевал большую «бронзу» и малое «серебро» в рывке в категории до 73 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии продлится до 13 апреля. Всего будут разыграны 60 комплектов наград. Нашу страну на соревнованиях представляют 16 атлетов.