ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петр Асаенок завоевал «серебро» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

10.04.2019 21:10 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Петр Асаенок завоевал «серебро» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Фото из открытых источников

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На помост вышли мужчины в весовой категории до 81 кг.

Петр Асаенок завоевал «серебро» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Вадим Лихорад завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Белорус Петр Асаенок по сумме двоеборья набрал 355 кг (159+196) и завоевал серебряную награду. Всего один килограмм наш спортсмен уступил новому чемпиону Европы итальянцу Антонино Пиццолато – 356 кг (155+201). Третьим стал представитель Латвии Ритварс Сухаревс – 354 кг (162+192). Кроме того, Петр Асаенок завоевал малую «бронзу» в толчке. Еще один белорус Игорь Лозко замкнул десятку сильнейших в двоеборье – 340 кг (155+185).

В категории до 71 кг у женщин также выступала белоруска Анастасия Михаленко. Наша спортсменка заняла итоговое шестое место. Чемпионкой Европы в этой категории стала россиянка Анастасия Романова.

Таким образом, на счету белорусской сборной уже четыре большие и четыре малые медали континентального форума. Ранее супруга Петра Асаенка Юлия стала «бронзовым» призером в категории до 45 кг у женщин, а также выиграла малое «серебро» в рывке, Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы в категории до 61 кг у мужчин в двоеборье и выиграл малое «золото» в рывке, а Вадим Лихорад завоевал большую «бронзу» и малое «серебро» в рывке в категории до 73 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии продлится до 13 апреля. Всего будут разыграны 60 комплектов наград. Нашу страну на соревнованиях представляют 16 атлетов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В весовой категории до 81 кг у мужчин белорус Петр Асаенок стал вторым в двоеборье.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Запахло реваншем": в Украине сообщают, что Россия сорвала заседание в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика