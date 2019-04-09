ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ислочь», ведя в счете 2:0, не смогла удержать победу над «Шахтером» в полуфинале Кубка Беларуси

10.04.2019 21:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

10 апреля прошли первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси. В Минске «Ислочь» принимала «Шахтер» и чуть не сотворила сенсацию, но не смогла удержать победный счет в матче.

В Витебске минское «Динамо» после первого тайма проигрывает местному клубу со счетом 0:1.


Фото: ФК «Шахтер»

«Ислочь» — «Шахтер» — 2:2

Минск. 10 апреля. Стадион ФК «Минск». 650 зрителей.

Судьи: Д. Дмитриев (Фаниполь), В. Фомин (Жодино), А. Филиппович (Столбцы).

«Ислочь»: Хаткевич — Янушкевич, Макаров, Слабашевич, Шагойко (к), Комаровский (Рекиш, 81), Карпович, Майя, С. Концевой, Макась (Руденок, 84), Янсане.

«Шахтер»: Климович (к) — Антич, Селява, Громыко (Татарков, 83), Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Баланович, Бакай, Ковалев, Бодул (Януш, 60).

Голы: 1:0 — Комаровский (15). 2:0 — Янсане (42). 2:1 — Бакай (69). 2:2 — Сачивко (77).

Предупреждения: Ковалев (47). Слабашевич (59).

Футболисты «Ислочи», выбившие на предыдущей стадии турнира БАТЭ, чуть не сотворили небольшую сенсацию в первом матче полуфинала Кубка Беларуси.

Команда Жуковского в первом тайме забила два гола. На 15-й минуте лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Дмитрий Комаровский открыл счет, а на 42-й минуте гвинейский легионер «волков» Момо Янсане удвоил счет.

В первом тайме голов мог быть и больше. На 27-й минуте мяч попал в штангу гостей и после отскока покатился по ленточке ворот, но в них не закатился.

После перерыва «горняки» бросились спасать матч и на 50-й минуте были близки к взятию ворот «Ислочи». Но мяч с ленточки вынес защитник хозяев поля. Давление на ворота «волков» нарастало и на 69-й минуте превратилось в гол. Который родился усилиями Николая Януша и Элиса Бакая.

Гости после первого взятия ворот были полны решимости забить еще и у них это получилось буквально через 10 минут после первого гола. Отличился Александр Сачивко, откликнувшись на навес Бакая.

Сравняв счет, «Шахтер» успокоился и довел игру до выгодного себе счета.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Никки Хейли напишет книгу о работе постпредом США при ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика