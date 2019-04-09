«Ислочь», ведя в счете 2:0, не смогла удержать победу над «Шахтером» в полуфинале Кубка Беларуси

Источник материала: Tut.by

10 апреля прошли первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси. В Минске «Ислочь» принимала «Шахтер» и чуть не сотворила сенсацию, но не смогла удержать победный счет в матче.

В Витебске минское «Динамо» после первого тайма проигрывает местному клубу со счетом 0:1.



Фото: ФК «Шахтер»

«Ислочь» — «Шахтер» — 2:2

Минск. 10 апреля. Стадион ФК «Минск». 650 зрителей.

Судьи: Д. Дмитриев (Фаниполь), В. Фомин (Жодино), А. Филиппович (Столбцы).

«Ислочь»: Хаткевич — Янушкевич, Макаров, Слабашевич, Шагойко (к), Комаровский (Рекиш, 81), Карпович, Майя, С. Концевой, Макась (Руденок, 84), Янсане.

«Шахтер»: Климович (к) — Антич, Селява, Громыко (Татарков, 83), Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Баланович, Бакай, Ковалев, Бодул (Януш, 60).

Голы: 1:0 — Комаровский (15). 2:0 — Янсане (42). 2:1 — Бакай (69). 2:2 — Сачивко (77).

Предупреждения: Ковалев (47). Слабашевич (59).

Футболисты «Ислочи», выбившие на предыдущей стадии турнира БАТЭ, чуть не сотворили небольшую сенсацию в первом матче полуфинала Кубка Беларуси.

Команда Жуковского в первом тайме забила два гола. На 15-й минуте лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Дмитрий Комаровский открыл счет, а на 42-й минуте гвинейский легионер «волков» Момо Янсане удвоил счет.

В первом тайме голов мог быть и больше. На 27-й минуте мяч попал в штангу гостей и после отскока покатился по ленточке ворот, но в них не закатился.

После перерыва «горняки» бросились спасать матч и на 50-й минуте были близки к взятию ворот «Ислочи». Но мяч с ленточки вынес защитник хозяев поля. Давление на ворота «волков» нарастало и на 69-й минуте превратилось в гол. Который родился усилиями Николая Януша и Элиса Бакая.

Гости после первого взятия ворот были полны решимости забить еще и у них это получилось буквально через 10 минут после первого гола. Отличился Александр Сачивко, откликнувшись на навес Бакая.

Сравняв счет, «Шахтер» успокоился и довел игру до выгодного себе счета.