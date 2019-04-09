Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рейсовый автобус врезался в жилой дом под Борисовом. Авария произошла в деревне Большое Стахово, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель не справился с управлением, разрушил забор и врезался в частный жилой дом. Три пассажирки с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.















