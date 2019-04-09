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«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году. Сейчас на завершающей стадии работы по эскизному проектированию аппарата, согласованы технические параметры.
За российскими специалистами – испытание, отладка и непосредственный запуск космического аппарата. Белорусские предприятия отвечают за производство специальных высокоточных оптических приборов. Новые камеры позволят «рассмотреть» из космоса объекты размером в 35 миллиметров. Качество снимков будет уникальным. Главная задача, которая стоит перед учеными – создать спутник, который по техническим характеристикам не уступит мировым аналогам.
Борис Чернухо, заместитель директора РУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
В целом, комплекс его характеристик предполагается настолько уникальным, что мы полагаем его очень высокую конкурентоспособность на мировом рынке.
Предпосылкой для очередного совместного космического проекта стал успешный опыт эксплуатации действующего белорусского космического аппарата и российских спутников серии «Канопус».
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«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году
Новости Беларуси. Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году. Сейчас на завершающей стадии работы по эскизному...
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