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«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году

10.04.2019 21:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году. Сейчас на завершающей стадии работы по эскизному проектированию аппарата, согласованы технические параметры.

«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году

За российскими специалистами – испытание, отладка и непосредственный запуск космического аппарата. Белорусские предприятия отвечают за производство специальных высокоточных оптических приборов. Новые камеры позволят «рассмотреть» из космоса объекты размером в 35 миллиметров. Качество снимков будет уникальным. Главная задача, которая стоит перед учеными – создать спутник, который по техническим характеристикам не уступит мировым аналогам.

«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году

Борис Чернухо, заместитель директора РУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
Комплекс параметров и характеристик нового спутника находится на уровне лучших мировых аналогов. Это такие спутники, как WorldView-2, 3, 4 американского оператора DigitalGlobe. При этом по массе и, соответственно, по стоимости выведения на орбиту и стоимости эксплуатации он примерно в два раза меньше.

В целом, комплекс его характеристик предполагается настолько уникальным, что мы полагаем его очень высокую конкурентоспособность на мировом рынке.

«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году

Предпосылкой для очередного совместного космического проекта стал успешный опыт эксплуатации действующего белорусского космического аппарата и российских спутников серии «Канопус».

«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году
 
 
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Новости Беларуси. Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году. Сейчас на завершающей стадии работы по эскизному...
 
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