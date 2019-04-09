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«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика

10.04.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свежий взгляд на мир. Персональная выставка картин молодой художницы Елены Дорошенко открылась в Березинском центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика

«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика

«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика

В экспозиции собраны лучшие живописные работы. Они сделаны в технике горячего батика – это роспись ткани с использованием расплавленного воска. Способ отличается особой неповторимостью. Восприятие отдельных линий или сочетания цветов зависит от представления зрителя.

«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика

Елена Дорошенко, художница:
Меня привлекает в этой технике то, что в процессе работы ты не видишь конечный результат. Только в конце, когда мы выпариваем воск из ткани, видим, что получилось. И это для меня волшебство.

Каждую картину гости выставки могут не только рассмотреть, но и попробовать повторить самостоятельно. Елена с радостью проводит мастер-классы для любителей искусства.

«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел

 
 
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Новости Беларуси. Свежий взгляд на мир. Персональная выставка картин молодой художницы Елены Дорошенко открылась в Березинском центре ремесел, сообщили в...
 
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