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«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свежий взгляд на мир. Персональная выставка картин молодой художницы Елены Дорошенко открылась в Березинском центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В экспозиции собраны лучшие живописные работы. Они сделаны в технике горячего батика – это роспись ткани с использованием расплавленного воска. Способ отличается особой неповторимостью. Восприятие отдельных линий или сочетания цветов зависит от представления зрителя.
Елена Дорошенко, художница:
Каждую картину гости выставки могут не только рассмотреть, но и попробовать повторить самостоятельно. Елена с радостью проводит мастер-классы для любителей искусства.
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
Фото. Выставка картин в технике горячего батика Елены Дорошенко в Березинском центре ремесел
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«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика
Новости Беларуси. Свежий взгляд на мир. Персональная выставка картин молодой художницы Елены Дорошенко открылась в Березинском центре ремесел, сообщили в...
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