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85 дипломов завоевала команда Минской области на национальной олимпиаде по школьным предметам

10.04.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зачет сдан. 85 дипломов привезла команда столичного региона с национальной олимпиады по школьным предметам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это больше, чем в 2018 году.

Двенадцать из них – высшей степени. Больше всего наград участники получили по русскому языку, литературе, географии, физике и химии.

85 дипломов завоевала команда Минской области на национальной олимпиаде по школьным предметам

85 дипломов завоевала команда Минской области на национальной олимпиаде по школьным предметам

Елена Жученко, главный специалист управления по образованию Миноблисполкома:
Если остановить внимание на географии дипломов, то ежегодно результативно принимают участие учащиеся из Борисовского района, Молодечненского района, учащиеся нашего государственного областного лицея. В этом году результативно выступили учащиеся города Солигорска.

Четыре представителя команды Минской области включены в национальную сборную, которая примет участие в международных олимпиадах.

85 дипломов завоевала команда Минской области на национальной олимпиаде по школьным предметам
 
 
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Новости Беларуси. Зачет сдан. 85 дипломов привезла команда столичного региона с национальной олимпиады по школьным предметам, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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