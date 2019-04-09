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Фронтон жилого дома обрушился в агрогородке Слобода Смолевичского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фронтон жилого дома
Трехквартирное здание находится на балансе коммунальщиков и использовалось в качестве арендного.
Сотрудники МЧС провели демонтаж стены и признали дом непригодным для жилья. Людям предложены на выбор другие арендные квартиры в Смолевичах.
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Новости Беларуси. Фронтон жилого дома обрушился в агрогородке Слобода Смолевичского района, никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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