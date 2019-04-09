Белорусы завоевали две медали на чемпионате Европы по борьбе

Источник материала: Аргументы и факты

В Румынии проходит чемпионат Европы по борьбе. Представитель Беларуси Али Шабанов завоевал «бронзу». В весовой категории до 86 кг в поединке за третье место он был сильнее Мурада Сулейманова из Азербайджана – 11:2.

В ходе турнира Али Шабанов в квалификации уступил россиянину Владиславу Валиеву, который вышел в финал. Благодаря успеху соперника Али Шабанов выступил в утешительных схватках и победил грека Георгиоса Саввулидиса, Майлса Назема Амине из Сан-Марино.

Медаль Али Шабанова – вторая в копилке белорусской команды по вольной борьбе. Ранее серебряную награду в категории до 97 кг завоевал Александр Гуштын. Наш спортсмен успешно преодолел все стадии соревнований и лишь в финале уступил олимпийскому чемпиону из России Абдулрашиду Садулаеву – 1:3.

В состязаниях принимают участие более 520 атлетов из 38 стран. Завершится чемпионат Европы в Румынии 14 апреля.