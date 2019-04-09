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Петр Асаенок завоевал серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Источник материала: Интерфакс
Белорусский тяжелоатлет Петр Асаенок завоевал серебро чемпионата Европы. В среду вечером он показал второй результат в весовой категории до 81 кг.
Еще один белорус, выступавший в весовой категории до 81 кг, Игорь Лозко, показал десятую сумму поднятых килограмм – 340 (155 + 185).
Серебро П.Асаенка стало четвертой медалью в копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы. На счету белорусской команды есть также одно золото (Геннадий Лаптев) и две бронзы (Юлия Асаенок и Вадим Лихорад)
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Белорусский тяжелоатлет Петр Асаенок завоевал серебро чемпионата Европы. В среду вечером он показал второй результат в весовой категории до 81 кг.
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