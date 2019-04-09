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Петр Асаенок завоевал серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике

10.04.2019 22:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусский тяжелоатлет Петр Асаенок завоевал серебро чемпионата Европы. В среду вечером он показал второй результат в весовой категории до 81 кг.

Петр Асаенок завоевал серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Результат Асаенка – 355 кг (159 + 196). Лишь на 1 кг больше у победителя соревнований Антонио Пиццолато из Италии – 356 кг (155 + 201). На третьем месте с 354 кг (162 + 192) выступление закончил Ритвас Сухаревс из Латвии.

Еще один белорус, выступавший в весовой категории до 81 кг, Игорь Лозко, показал десятую сумму поднятых килограмм – 340 (155 + 185).

Серебро П.Асаенка стало четвертой медалью в копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы. На счету белорусской команды есть также одно золото (Геннадий Лаптев) и две бронзы (Юлия Асаенок и Вадим Лихорад)

 
 
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Белорусский тяжелоатлет Петр Асаенок завоевал серебро чемпионата Европы. В среду вечером он показал второй результат в весовой категории до 81 кг.
 
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