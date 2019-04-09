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Сайдик опроверг информацию о том, что координатору гуманитарной подгруппы не удалось посетить на Украине пленных сторонников ЛНР

10.04.2019 22:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Трёхсторонней контактной группы по Донбассу от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш во время поездки на восток Украины посещал тюрьму в Мариуполе, вопреки утверждению Луганска, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"На самом деле посол Фриш посетил удерживаемых в тюрьме в Мариуполе", - сказал М.Сайдикжурналистам в среду в Минске.

Он напомнил, что по международному гуманитарному праву Международный комитет Красного креста (МККК) должен иметь доступ к удерживаемым по обе стороны от линии соприкосновения. "МККК пока имеет такой доступ только на территории, подконтрольной правительству Украины", - отметил спецпредставитель.

О том, что Киев не допустил представителя ОБСЕ к удерживаемым на Украине сторонникам самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила ранее в среду представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

"Украина не пустила Фриша к удерживаемым на территории Украины лицам, которые задержаны в связи с конфликтом в Донбассе и в чьем освобождении заинтересована ЛНР", - приводит слова О.Кобцевой Луганский информационный центр.

Представитель ЛНР отметила, что со стороны Луганска были предоставлены "актуальные и объективные списки" лиц, которых должен был посетить координатор гуманитарной подгруппы по Донбассу от ОБСЕ, "но Украина свои обязательства не выполнила".

"Шантажные заявления, сделанные (представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ириной - ИФ) Геращенко накануне поездки Фриша в республики, что он сначала посещает удерживаемых лиц в ЛНР, и по результатам допуска к посещению, Украина примет решение (о допуске Т.Фриша к удерживаемым - ИФ) - это кроме как попыткой блокирования процесса освобождения удерживаемых лиц, блокирования минского переговорного процесса, никак не назовешь", - заявила О.Кобцева.

М.Сайдик также заявил, что не считает сорванной работу подгрупп.

" Нет, я бы не сказал, что работала (сегодня в Минске - ИФ) только подгруппа по безопасности", - сказал М.Сайдик журналистам.

Он отметил, что " все координаторы подгрупп делали отчеты, доклады на пленарном совещании".

При этом спецпредставитель подчеркнул, что, например, подгруппа по политическим вопросам работала в основном в форме двусторонних консультаций, о содержании которых он не может сообщить.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова ранее в среду заявила, что представители Киева заблокировали работу трёх профильных подгрупп.

 
Теги: Минск
 
 
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Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Трёхсторонней контактной группы по Донбассу от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш во время поездки...
 
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