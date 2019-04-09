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Сайдик опроверг информацию о том, что координатору гуманитарной подгруппы не удалось посетить на Украине пленных сторонников ЛНР
Источник материала: Интерфакс
Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Трёхсторонней контактной группы по Донбассу от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш во время поездки на восток Украины посещал тюрьму в Мариуполе, вопреки утверждению Луганска, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
"На самом деле посол Фриш посетил удерживаемых в тюрьме в Мариуполе", - сказал М.Сайдикжурналистам в среду в Минске.
Он напомнил, что по международному гуманитарному праву Международный комитет Красного креста (МККК) должен иметь доступ к удерживаемым по обе стороны от линии соприкосновения. "МККК пока имеет такой доступ только на территории, подконтрольной правительству Украины", - отметил спецпредставитель.
О том, что Киев не допустил представителя ОБСЕ к удерживаемым на Украине сторонникам самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила ранее в среду представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
"Украина не пустила Фриша к удерживаемым на территории Украины лицам, которые задержаны в связи с конфликтом в Донбассе и в чьем освобождении заинтересована ЛНР", - приводит слова О.Кобцевой Луганский информационный центр.
Представитель ЛНР отметила, что со стороны Луганска были предоставлены "актуальные и объективные списки" лиц, которых должен был посетить координатор гуманитарной подгруппы по Донбассу от ОБСЕ, "но Украина свои обязательства не выполнила".
"Шантажные заявления, сделанные (представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ириной - ИФ) Геращенко накануне поездки Фриша в республики, что он сначала посещает удерживаемых лиц в ЛНР, и по результатам допуска к посещению, Украина примет решение (о допуске Т.Фриша к удерживаемым - ИФ) - это кроме как попыткой блокирования процесса освобождения удерживаемых лиц, блокирования минского переговорного процесса, никак не назовешь", - заявила О.Кобцева.
М.Сайдик также заявил, что не считает сорванной работу подгрупп.
" Нет, я бы не сказал, что работала (сегодня в Минске - ИФ) только подгруппа по безопасности", - сказал М.Сайдик журналистам.
Он отметил, что " все координаторы подгрупп делали отчеты, доклады на пленарном совещании".
При этом спецпредставитель подчеркнул, что, например, подгруппа по политическим вопросам работала в основном в форме двусторонних консультаций, о содержании которых он не может сообщить.
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова ранее в среду заявила, что представители Киева заблокировали работу трёх профильных подгрупп.
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Сайдик опроверг информацию о том, что координатору гуманитарной подгруппы не удалось посетить на Украине пленных сторонников ЛНР
Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Трёхсторонней контактной группы по Донбассу от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш во время поездки...
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