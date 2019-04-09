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Видеоконференция по согласованию "пасхального" перемирия в Донбассе запланирована на 18 апреля - Дейнего

10.04.2019 21:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Видеоконференция подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе по согласованию "пасхального" перемирия на линии соприкосновения в Донбассе запланирована на 18 апреля, сообщил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

"Заявление Контактной группы о "пасхальном" перемирии согласовать сегодня в Минске не удалось. Этому вопросу будет посвящена видеоконференция участников рабочей группы по вопросам безопасности, проведение которой запланировано на 18 апреля", - приводит слова В.Дейнего Луганский информационный центр.

Глава МИД ЛНР выразил надежду на продуктивный диалог в ходе запланированной видеоконференции участников подгруппы по безопасности.

Он рассказал, что в ходе обсуждения дополнительных мер по контролю режима прекращения огня в Донбассе, украинская сторона пыталась увязать вопросы прекращения огня "с патрулированием СММ ОБСЕ территорий, стоящих на сотню километров от линии разграничения". Между тем, по мнению В.Дейнего, "это бессмысленно в контексте контроля за соблюдением сторонами режима прекращения огня".

"В итоге достичь результата пока не удалось", - сказал он.

Позже спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик подтвердил, что Контактная группа согласует детали "пасхального" перемирия в Донбассе 18 апреля.

"В итоге ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления "пасхального" перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для окончательного согласования деталей этого перемирия", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что, как показывает опыт, для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное - политическая воля сторон. "При ее наличии это сделать несложно", - уверен М.Сайдик.

Кроме того, по его словам, подгруппа по безопасности обсудила в среду дополнительные меры обеспечения безопасности и гуманитарное разминирование.

 
Теги: Минск
 
 
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Видеоконференция подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе по согласованию "пасхального" перемирия...
 
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