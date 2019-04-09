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Как изменился гребной канал в Заславле накануне II Европейских игр – репортаж СТВ

10.04.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гребной канал в Заславле готовится принять спортсменов II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как изменился гребной канал в Заславле накануне II Европейских игр – репортаж СТВ

Как изменился гребной канал в Заславле накануне II Европейских игр – репортаж СТВ

Накануне самого масштабного спортивного события года водную площадку модернизировали. Здесь появилась новая парковка для гостей и трибуны, способные вместить 1500 человек. Кстати, канал хорошо известен и среди профессионалов в рыбной ловле.

Площадка не раз принимала крупные соревнования, в том числе чемпионат Беларуси и мировой кубок. Но во время Европейских игр тренировки рыбаков будут приостановлены.

О водной трассе с европейским качеством и белорусской душой – репортаж Ксении Худолей.
 
 
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Новости Беларуси. Гребной канал в Заславле готовится принять спортсменов II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Накануне самого масштабного...
 
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