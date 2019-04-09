ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат

10.04.2019 22:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о тех случаях, когда предприятие находится в стадии банкротства или санации.

Так, защитить людей в непростое время может страхование. Суть в том, чтобы работодатель откладывал незначительную сумму в фонд предприятия. Таким образом, в случае банкротства сотрудник сможет получить то, что он заработал, и отправиться на переобучение или устроиться на другую работу. Сейчас специалисты прорабатывают этот вопрос.

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы изучили опыт Литвы с нашими коллегами, опыт бельгийский. Посмотрели опыт прибалтийский, не только Литвы. Посмотрели, сколько времени необходимо для внедрения такого механизма.

Стороны социального партнерства – это мы, наниматель и правительство – берем на себя обязательство продумать механизмы помощи людям, которые работают на таких предприятиях.

Как правило, подобные проблемы возникают на небольших предприятиях. В год таких несколько тысяч.

Проект документа о страховании рисков при банкротстве может быть принят уже в 2019 году.

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Петр Асаенок завоевал серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика