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Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о тех случаях, когда предприятие находится в стадии банкротства или санации.
Так, защитить людей в непростое время может страхование. Суть в том, чтобы работодатель откладывал незначительную сумму в фонд предприятия. Таким образом, в случае банкротства сотрудник сможет получить то, что он заработал, и отправиться на переобучение или устроиться на другую работу. Сейчас специалисты прорабатывают этот вопрос.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Стороны социального партнерства – это мы, наниматель и правительство – берем на себя обязательство продумать механизмы помощи людям, которые работают на таких предприятиях.
Как правило, подобные проблемы возникают на небольших предприятиях. В год таких несколько тысяч.
Проект документа о страховании рисков при банкротстве может быть принят уже в 2019 году.
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет...
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