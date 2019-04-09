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Новости экономики за 10.04.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каков потенциал развития отношений Беларуси с Оманом, почему Китай хочет запретить добычу биткоинов и на что жалуются российские рестораторы?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
КИТАЙ ЗАПРЕТИТ МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ
Китай, один из крупнейших в мире рынков в сфере блокчейна и криптовалюты, намерен ликвидировать добычу биткойнов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшем будущем китайская экономика должна отказаться в том числе от майнинга виртуальных валют. Таким образом, уже через пару лет добыча биткоинов в Поднебесной будет запрещена.
Также в список запрещенных отраслей попали торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами, после чего в Китае закрылись 88 криптовалютных бирж.
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Новости Беларуси. Каков потенциал развития отношений Беларуси с Оманом, почему Китай хочет запретить добычу биткоинов и на что жалуются российские рестораторы? С...
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