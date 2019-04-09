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Российские покупатели остались без салата

10.04.2019 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Российские рестораторы и ретейлеры жалуются на перебои в поставках экзотических видов салата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские покупатели остались без салата

В дефиците оказались романо и радиччио, а также лук-порей. Цены на них выросли в несколько раз. При этом сорт романо входит, например, в состав популярного салата «Цезарь», заменить его сложно – он сильно востребован на ресторанном рынке.

В первом квартале из Беларуси в Россию было завезено более полумиллиона кочанного салата-латука на $173 тысячи. С 1 апреля наша страна прекратила сертифицировать продукцию из санкционного списка, которая поступала на нашу территорию из третьих стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

О других новостях экономики за 10 апреля читайте здесь.
 
 
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Новости Беларуси. Российские рестораторы и ретейлеры жалуются на перебои в поставках экзотических видов салата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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