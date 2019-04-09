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«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

10.04.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Облачная платформа для госорганов, «умный» счетчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт, управляемый удаленно с помощью технологии 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская компания beCloud презентовала на выставке «ТИБО» свои новейшие разработки.

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

Сегодня мобильный интернет четвертого поколения доступен жителям 176 населенных пунктов Беларуси. Перспектива ближайших лет – пятое поколение технологий. Оператор уже развернул первые опытные зоны в Минске, а к маю обещает запустить пилотный проект совместно с производителем карьерной техники БелАЗ. На один из самосвалов установят комплект 5G-оборудования для беспилотного управления автомобилем. Тему продолжит корреспондент Евгений Поболовец.

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Это виртуальная экскурсия по дата-центру. Первому в Беларуси, который сертифицирован по самому высокому уровню надежности и безопасности. Дата-центр – по сути, сервер для доступа в интернет. В первую очередь, он интересен организациям и госорганам, где вопрос защиты данных первостепенен.

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Она позволяет существенно экономить средства государственного бюджета, потому что лицензию можно не приобретать на бессрочное владение, а можно брать в аренду на тот срок, который необходим, и в том объеме, в котором необходимо.

Разница в затратах может составлять десятки процентов. Для госслужащих перспектива еще и в организации виртуального рабочего места с доступом через ноутбук или смартфон, для бизнеса – видеоконференцсвязь с максимальным уровнем информационной безопасности.

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

А это демонстрация 5G – нового поколения передачи данных. Высокая скорость и минимальная задержка. Спортивные трансляции и концерты в формате VR, использование станков с искусственным интеллектом и беспилотный транспорт. Повсеместное внедрение 5G может сыграть важную роль в развитии экономики Беларуси.

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

Евгений Поболовец, СТВ:
Технологии 5G – это не какое-то виртуальное понятие. Это реалии сегодняшнего дня. И первый совместный проект – беспилотники-БелАЗы – уже реализуется в Беларуси. Перспектива более широкого применения в ближайшие годы: в медицине – это проведение операций через интернет, для нас с вами – просмотр любимых фильмов в формате 4К через мобильное устройство дома или на даче.

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

Проект с БелАЗом – это апробация возможностей не только самой технологии, но и белорусских предприятий, которые будут ее использовать в будущем. За любой новой технологией – снижение затрат и экономия времени. И сегодня мобильные операторы уже готовы инвестировать средства в развитие сети 5G в Беларуси.

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

Дмитрий Шишевский, заместитель начальника управления технического развития СООО «Белорусские облачные технологии»:
Широкое коммерческое использование технологии 5G ожидается несколько позже. Это будет зависеть от готовности производителей предоставить потребителям доступные смартфоны. В основном, конечно, доступные по цене.

«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки

Бурный рост технологии пятого поколения по всему миру запланирован на ближайшие три года. И наша страна в этом процессе не будет сторонним наблюдателем.

*На правах рекламы.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Облачная платформа для госорганов, «умный» счетчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт, управляемый удаленно с помощью технологии 5G, сообщили в...
 
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