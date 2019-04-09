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«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Облачная платформа для госорганов, «умный» счетчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт, управляемый удаленно с помощью технологии 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская компания beCloud презентовала на выставке «ТИБО» свои новейшие разработки.
Сегодня мобильный интернет четвертого поколения доступен жителям 176 населенных пунктов Беларуси. Перспектива ближайших лет – пятое поколение технологий. Оператор уже развернул первые опытные зоны в Минске, а к маю обещает запустить пилотный проект совместно с производителем карьерной техники БелАЗ. На один из самосвалов установят комплект 5G-оборудования для беспилотного управления автомобилем. Тему продолжит корреспондент Евгений Поболовец.
Это виртуальная экскурсия по дата-центру. Первому в Беларуси, который сертифицирован по самому высокому уровню надежности и безопасности. Дата-центр – по сути, сервер для доступа в интернет. В первую очередь, он интересен организациям и госорганам, где вопрос защиты данных первостепенен.
Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Разница в затратах может составлять десятки процентов. Для госслужащих перспектива еще и в организации виртуального рабочего места с доступом через ноутбук или смартфон, для бизнеса – видеоконференцсвязь с максимальным уровнем информационной безопасности.
А это демонстрация 5G – нового поколения передачи данных. Высокая скорость и минимальная задержка. Спортивные трансляции и концерты в формате VR, использование станков с искусственным интеллектом и беспилотный транспорт. Повсеместное внедрение 5G может сыграть важную роль в развитии экономики Беларуси.
Евгений Поболовец, СТВ:
Проект с БелАЗом – это апробация возможностей не только самой технологии, но и белорусских предприятий, которые будут ее использовать в будущем. За любой новой технологией – снижение затрат и экономия времени. И сегодня мобильные операторы уже готовы инвестировать средства в развитие сети 5G в Беларуси.
Дмитрий Шишевский, заместитель начальника управления технического развития СООО «Белорусские облачные технологии»:
Бурный рост технологии пятого поколения по всему миру запланирован на ближайшие три года. И наша страна в этом процессе не будет сторонним наблюдателем.
*На правах рекламы.
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«Умный» счётчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт. Компания beCloud презентовала на «ТИБО» свои новейшие разработки
Новости Беларуси. Облачная платформа для госорганов, «умный» счетчик услуг ЖКХ и беспилотный транспорт, управляемый удаленно с помощью технологии 5G, сообщили в...
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