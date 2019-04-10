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Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу в квалификации ЧЕ-2020

10.04.2019 23:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы — 2020. 10 апреля команда Юрия Шевцова в Пльзени взяла верх над Чехией, которая до этого не знала потерь и лидировала в отборочной группе.


Фото: chf.cz

Победный мяч на последней минуте встречи забросил Вадим Гайдученко, сообщает handball.by. В составе сборной Беларуси Сергей Шилович, Андрей Юринок и Артем Королек забросили по 5 мячей. У команды Чехии 8 раз отличился Томаш Бабак, став самым результативным игроком матча.

Чехия — Беларусь — 30:31 (12:14).

Чехия: Бабак — 8, Бечварж — 5, Грстка, Петровски — по 4, Чип — 3, Горак, Галя, Кашпарек — по 1.

Беларусь: Шилович, Юринок, Королек — по 5, Кулеш — 4, Пуховский, Баранов, Гайдученко — по 3, Лукьянчук — 2, Никуленков — 1.

Турнирное положение в группе 5:

1. Чехия — 4 очка (3 игры)

2. Беларусь — 4 (3)

3. Босния и Герцеговина — 2 (2)

4. Финляндия — 0 (2).

Ответный матч между сборными Беларуси и Чехии состоится 14 апреля в минском Дворце спорта «Уручье». Начало — в 17.00. Телеканал «Беларусь 5» покажет игру в прямом эфире.

Ближайшие матчи:

11 апреля. Финляндия — Босния и Герцеговина (18.30).

14 апреля. Босния и Герцеговина — Финляндия (18.00), Беларусь — Чехия (17.00).

Белорусские гандболисты стартовали в отборочном турнире ЧЕ-2020 с домашнего поражения от команды Боснии и Герцеговины — 29:30, а затем в гостях обыграли сборную Финляндии — 27:20.

Евро-2020 среди мужчин состоится сразу в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции. Причем впервые в турнире примут участие не 16, а 24 команды, длительность соревнований увеличится с 13 до 15 дней, количество матчей — с 47 до 65. Решающие поединки примет Стокгольм.

Хозяева ЧЕ (Австрия, Швеция и Норвегия), а также полномочные чемпионы Европы испанцы автоматически получили пропуска на континентальный форум. За оставшиеся 20 путевок поспорят 32 сборные. На еврофорум выходят по 2 сильнейшие команды каждой из 8 отборочных групп, а также 4 лучшие сборные из тех, кто займет третьи места.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 26 января 2020 года.

 
 
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Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы - 2020. 10 апреля команда Юрия Шевцова в Пльзени взяла верх над Чехией, которая...
 
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