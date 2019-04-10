Захаров - о 8-м золоте: Младшей дочери я пообещал выиграть, а у старшей сегодня день рождения

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после победы над «Неманом» в финальной серии Кубка президента в эфире телеканала «Беларусь 5» прокомментировал восьмое чемпионство команды, сообщает Tribuna.com .



Фото: «Прессбол»

— Чувствую радость, конечно. К этому шли тяжелые три года. Кубок президента снова у «Юности». Команда «Неман» — достойный соперник. У них лучший тренер Беларуси. Это дорогого стоит.

По сегодняшней игре могу сказать одно: мы — чемпионы! Там на табло все написано. Хочу поздравить своих двух дочерей с сегодняшней победой. Младшей я пообещал выиграть, а у старшей, Кристины Захаровой, сегодня день рождения. Я пообещал ей сделать подарок. Сегодня у меня счастливый день!

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Команде огромное спасибо. Ребята — просто молодцы. Игра была тяжелая, до пропущенной шайбы. Но мы не дали сопернику ни одного шанса.

Когда начинался сезон, я сказал, что это будет самый тяжелый сезон для «Юности». У нас всего шесть поражений. Пять в регулярном и одно в плей-офф. Это о многом говорит. Оценивать будут журналисты.

Как отпразднуем успех сегодняшний? Ох, я не знаю. Мы ничего сегодня не планировали. Я сказал ребятам… Все-все, мне надо на лед пожать руки! — сказал Михаил Захаров и убежал на лед.