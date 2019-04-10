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Сколько иждивенцев насчитали в регионах и сколько белорусов получили «тунеядские» жировки
Источник материала: Tut.by
Власти изначально
Сколько белорусов в числе не занятых в экономике?
«Около 500 тысяч [человек] в этой базе. Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», —
В начале 2018 года в Минтруда
Минтруда на данный момент не обнародовало детальную информацию о числе не занятых в экономике в разрезе областей и регионов. В ведомстве, озвучивая общее количество не занятых в экономике, не поясняли, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если с учетом этих категорий, то получаются одни цифры, а если без учета, то меньше.
По данным FINANCE.TUT.BY, в Витебской области на начало апреля в базе не занятых в экономике было около 57 тысяч человек. Больше всего — в Витебске (порядка 23 тысяч) и Оршанском районе (около 8 тысяч). Эти цифры без учета родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Уточним, что эти данные неокончательные, информация постоянно уточняется и обновляется.
В Витебской области изначально в базу не занятых в экономике попало около 78 тысяч человек,
Из оставшегося количества жителей Витебской области, не участвующих в финансировании госрасходов, 18 тысяч человек — плательщики жилищно-коммунальных услуг, но порядка 5,3 тысячи из них не пользуются горячим водоснабжением, за которое с 1 января 2019 года должны расплачиваться по экономически обоснованным тарифам в 100-процентном объеме.
В Гомельской области на начало апреля в базе не занятых в экономике было 68,9 тысячи человек (данные без учета родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки). Данные постоянно обновляются.
В Брестской области на 28 февраля, по данным FINANCE.TUT.BY, было 56,5 тысячи человек. Это без учета тех, у кого есть дети до 7 лет, а также тех, кто владеет земельными участками. Больше всего — в Бресте, Барановичах, Пинске.
К примеру, в Бресте на 1 марта в базе данных не занятых в экономике оказались 24 530 жителей. 17 238 из них в Московском районе и 7291 — в Ленинском,
В Барановичах в базе данных не занятых в экономике числится около 12 тысяч человек, но эта цифра постоянно меняется,
В Лидском районе, по данным на вторую половину февраля, около 600 человек находились в списке не занятых в экономике и оплачивающих услугу горячего водоснабжения (и еще 190 человек, которые проживают совместно с ними и не работают),
Сколько белорусов получили «тунеядские» жировки?
Власти ранее
Изначально планировалось, что белорусы получат платежки по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды уже
Это связано с тем, что «обнаружилось много
При этом тем, кто не подтвердил занятость и остался в базе, платежи по полным тарифам выставили не только за февраль, но и сделали перерасчет за январь.
Так, в Минске в марте счета по полным тарифам за подогрев воды получили 16 394 человека. Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, исключили из соответствующей базы,
По данным FINANCE.TUT.BY, по областям число тех, кто получил «тунеядские» жировки, варьируется в пределах 4−8 тысяч человек.
В Витебской области жировки с выставленными по полным тарифам суммами за подогрев воды получили около 8,5 тысячи человек. Больше половины из них — порядка 4,6 тысячи — в Витебске. При этом в некоторых районах области счета по полным тарифам за подогрев воды никто не получил, среди них — Браславский и Лиозненский.
К примеру, в Брестской области платежки по полным тарифам за подогрев воды не получил ни один житель Малоритского района, который был включен в базу незанятого населения.
Среди почти 25 тысяч тунеядцев из Бреста плательщиками за коммуналку являются 5153. Именно они с февраля (жировки за который приходят в марте) должны платить за услуги ЖКХ по полной,
В Барановичах, как
В Гомельской области платежки по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды получили около 4 тысяч человек.
Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым комиссии в Гомеле освобождают от оплаты горячей воды по полным тарифам, — медицинские показания,
В Гродно в списке плательщиков за горячую воду по полным тарифам оказались 2938 человек, из них 385 — это совместно проживающие,
В Слуцком районе на 5 декабря 2018 года в базу не занятых в экономике были включены 126 жителей, которые должны оплачивать коммунальные услуги по полной стоимости,
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