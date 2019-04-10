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Сколько иждивенцев насчитали в регионах и сколько белорусов получили «тунеядские» жировки

10.04.2019 22:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти изначально насчитали около полумиллиона не занятых в экономике, хотя прогнозировали цифру вдвое меньше. К концу февраля их число сократилось, по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек». Ведомство пока не обнародовало детальные данные о числе не занятых в экономике в разрезе регионов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как их количество отличается по областям и некоторым городам и сколько человек получили жировки со счетами за подогрев воды по полным тарифам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Сколько белорусов в числе не занятых в экономике?

«Около 500 тысяч [человек] в этой базе. Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — отмечала в начале декабря прошлого года министр труда Ирина Костевич. В конце февраля заместитель министра труда Валерий Ковальков сообщил, что «за прошедший период из базы исключены 86 тысяч человек, сейчас в ней остается чуть более 425 тысяч граждан». По данным представителя Минтруда, «около 110 тысяч человек из базы начиная с 2003 года ни разу не были зарегистрированы в базе индивидуального персонифицированного учета в системе государственного соцстрахования. А еще 135 тысяч человек не работают более пяти лет».

В начале 2018 года в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов.

Минтруда на данный момент не обнародовало детальную информацию о числе не занятых в экономике в разрезе областей и регионов. В ведомстве, озвучивая общее количество не занятых в экономике, не поясняли, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если с учетом этих категорий, то получаются одни цифры, а если без учета, то меньше.

По данным FINANCE.TUT.BY, в Витебской области на начало апреля в базе не занятых в экономике было около 57 тысяч человек. Больше всего — в Витебске (порядка 23 тысяч) и Оршанском районе (около 8 тысяч). Эти цифры без учета родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Уточним, что эти данные неокончательные, информация постоянно уточняется и обновляется.

В Витебской области изначально в базу не занятых в экономике попало около 78 тысяч человек, сообщали ранее vitvesti.by. К середине января из базы исключили 1,5 тысячи человек, у которых есть приусадебные и сельскохозяйственные участки, около 1000 человек, которые работают и уплачивают налоги за пределами Беларуси, а также плательщиков единого налога и других.

Из оставшегося количества жителей Витебской области, не участвующих в финансировании госрасходов, 18 тысяч человек — плательщики жилищно-коммунальных услуг, но порядка 5,3 тысячи из них не пользуются горячим водоснабжением, за которое с 1 января 2019 года должны расплачиваться по экономически обоснованным тарифам в 100-процентном объеме.

В Гомельской области на начало апреля в базе не занятых в экономике было 68,9 тысячи человек (данные без учета родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки). Данные постоянно обновляются.

В Брестской области на 28 февраля, по данным FINANCE.TUT.BY, было 56,5 тысячи человек. Это без учета тех, у кого есть дети до 7 лет, а также тех, кто владеет земельными участками. Больше всего — в Бресте, Барановичах, Пинске.

К примеру, в Бресте на 1 марта в базе данных не занятых в экономике оказались 24 530 жителей. 17 238 из них в Московском районе и 7291 — в Ленинском, сообщает «Брестская газета». До 1 марта горожане могли прийти в комиссии и предоставить документы, которые бы доказывали, что человек в базе находиться не должен. В итоге комиссии вычеркнули из них 3288 человек: 2601 в Московском районе и 687 — в Ленинском.

В Барановичах в базе данных не занятых в экономике числится около 12 тысяч человек, но эта цифра постоянно меняется, сообщал в конце марта intex-press.by.

В Лидском районе, по данным на вторую половину февраля, около 600 человек находились в списке не занятых в экономике и оплачивающих услугу горячего водоснабжения (и еще 190 человек, которые проживают совместно с ними и не работают), сообщала «Лидская газета».

Сколько белорусов получили «тунеядские» жировки?

Власти ранее прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры.

Изначально планировалось, что белорусы получат платежки по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды уже в феврале, но позже этот срок перенесли на март.

Это связано с тем, что «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры, поясняли ранее в Минтруда. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу и его уже нет в живых, а в базу «тунеядцев» он все равно попал

При этом тем, кто не подтвердил занятость и остался в базе, платежи по полным тарифам выставили не только за февраль, но и сделали перерасчет за январь.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Так, в Минске в марте счета по полным тарифам за подогрев воды получили 16 394 человека. Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, исключили из соответствующей базы, сообщало ранее агентство «Минск-Новости».

По данным FINANCE.TUT.BY, по областям число тех, кто получил «тунеядские» жировки, варьируется в пределах 4−8 тысяч человек.

В Витебской области жировки с выставленными по полным тарифам суммами за подогрев воды получили около 8,5 тысячи человек. Больше половины из них — порядка 4,6 тысячи — в Витебске. При этом в некоторых районах области счета по полным тарифам за подогрев воды никто не получил, среди них — Браславский и Лиозненский.

К примеру, в Брестской области платежки по полным тарифам за подогрев воды не получил ни один житель Малоритского района, который был включен в базу незанятого населения.

Среди почти 25 тысяч тунеядцев из Бреста плательщиками за коммуналку являются 5153. Именно они с февраля (жировки за который приходят в марте) должны платить за услуги ЖКХ по полной, сообщает «Брестская газета».

В Барановичах, как сообщал в конце марта intex-press.by, квитанции об оплате услуг ЖКХ, в которых плату за подогрев воды начислили по полным тарифам, отправили по 754 адресам. При этом 410 человек, которые числились в базе не занятых в экономике и являлись потенциальными получателями «полных» жировок, обратились в комиссию, подтвердили свою занятость и были исключены из списков.

В Гомельской области платежки по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды получили около 4 тысяч человек.

Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым комиссии в Гомеле освобождают от оплаты горячей воды по полным тарифам, — медицинские показания, сообщали в конце января «Гомельские ведомости». К примеру, от оплаты горячего водоснабжения по экономически обоснованным тарифам освободили 45-летнего гомельчанина, который после серьезной травмы проходил реабилитацию и 2 года не работал.

В Гродно в списке плательщиков за горячую воду по полным тарифам оказались 2938 человек, из них 385 — это совместно проживающие, сообщает издание «Вечерний Гродно».

В Слуцком районе на 5 декабря 2018 года в базу не занятых в экономике были включены 126 жителей, которые должны оплачивать коммунальные услуги по полной стоимости, сообщает kurjer.info. На конец марта их число увеличилось до 212 человек. Часть «тунеядцев» были признаны занятыми в экономике по уважительным причинам, пишет издание со ссылкой на комиссию по содействию занятости населения. «Комиссия исключила из их числа (не занятых в экономике) и признала занятыми 1601 человека, рассмотрев их жизненные ситуации: воспитание детей до 7 лет, наличие трех и более детей до 18 лет, работа и обучение за границей, ремесленничество, выращивание продукции на личном земельном участке и другое», — сообщает kurjer.info.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как число не занятых в экономике отличается по регионам и сколько человек получили жировки со счетами за подогрев воды по полным тарифам.
 
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