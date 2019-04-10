Сколько иждивенцев насчитали в регионах и сколько белорусов получили «тунеядские» жировки

Источник материала: Tut.by

Власти изначально насчитали около полумиллиона не занятых в экономике, хотя прогнозировали цифру вдвое меньше. К концу февраля их число сократилось , по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек». Ведомство пока не обнародовало детальные данные о числе не занятых в экономике в разрезе регионов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как их количество отличается по областям и некоторым городам и сколько человек получили жировки со счетами за подогрев воды по полным тарифам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Сколько белорусов в числе не занятых в экономике?

«Около 500 тысяч [человек] в этой базе. Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — отмечала в начале декабря прошлого года министр труда Ирина Костевич. В конце февраля заместитель министра труда Валерий Ковальков сообщил , что «за прошедший период из базы исключены 86 тысяч человек, сейчас в ней остается чуть более 425 тысяч граждан». По данным представителя Минтруда, «около 110 тысяч человек из базы начиная с 2003 года ни разу не были зарегистрированы в базе индивидуального персонифицированного учета в системе государственного соцстрахования. А еще 135 тысяч человек не работают более пяти лет».

В начале 2018 года в Минтруда прогнозировали , что под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов.

Минтруда на данный момент не обнародовало детальную информацию о числе не занятых в экономике в разрезе областей и регионов. В ведомстве, озвучивая общее количество не занятых в экономике, не поясняли, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если с учетом этих категорий, то получаются одни цифры, а если без учета, то меньше.

По данным FINANCE.TUT.BY, в Витебской области на начало апреля в базе не занятых в экономике было около 57 тысяч человек. Больше всего — в Витебске (порядка 23 тысяч) и Оршанском районе (около 8 тысяч). Эти цифры без учета родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Уточним, что эти данные неокончательные, информация постоянно уточняется и обновляется.

В Витебской области изначально в базу не занятых в экономике попало около 78 тысяч человек, сообщали ранее vitvesti.by. К середине января из базы исключили 1,5 тысячи человек, у которых есть приусадебные и сельскохозяйственные участки, около 1000 человек, которые работают и уплачивают налоги за пределами Беларуси, а также плательщиков единого налога и других.

Из оставшегося количества жителей Витебской области, не участвующих в финансировании госрасходов, 18 тысяч человек — плательщики жилищно-коммунальных услуг, но порядка 5,3 тысячи из них не пользуются горячим водоснабжением, за которое с 1 января 2019 года должны расплачиваться по экономически обоснованным тарифам в 100-процентном объеме.

В Гомельской области на начало апреля в базе не занятых в экономике было 68,9 тысячи человек (данные без учета родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки). Данные постоянно обновляются.

В Брестской области на 28 февраля, по данным FINANCE.TUT.BY, было 56,5 тысячи человек. Это без учета тех, у кого есть дети до 7 лет, а также тех, кто владеет земельными участками. Больше всего — в Бресте, Барановичах, Пинске.

К примеру, в Бресте на 1 марта в базе данных не занятых в экономике оказались 24 530 жителей. 17 238 из них в Московском районе и 7291 — в Ленинском, сообщает «Брестская газета». До 1 марта горожане могли прийти в комиссии и предоставить документы, которые бы доказывали, что человек в базе находиться не должен. В итоге комиссии вычеркнули из них 3288 человек: 2601 в Московском районе и 687 — в Ленинском.

В Барановичах в базе данных не занятых в экономике числится около 12 тысяч человек, но эта цифра постоянно меняется, сообщал в конце марта intex-press.by.

В Лидском районе, по данным на вторую половину февраля, около 600 человек находились в списке не занятых в экономике и оплачивающих услугу горячего водоснабжения (и еще 190 человек, которые проживают совместно с ними и не работают), сообщала «Лидская газета».

Сколько белорусов получили «тунеядские» жировки?

Власти ранее прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры.

Изначально планировалось, что белорусы получат платежки по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды уже в феврале , но позже этот срок перенесли на март .

Это связано с тем, что «обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры , поясняли ранее в Минтруда. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу и его уже нет в живых, а в базу «тунеядцев» он все равно попал

При этом тем, кто не подтвердил занятость и остался в базе, платежи по полным тарифам выставили не только за февраль, но и сделали перерасчет за январь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Так, в Минске в марте счета по полным тарифам за подогрев воды получили 16 394 человека. Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, исключили из соответствующей базы, сообщало ранее агентство «Минск-Новости».

По данным FINANCE.TUT.BY, по областям число тех, кто получил «тунеядские» жировки, варьируется в пределах 4−8 тысяч человек.

В Витебской области жировки с выставленными по полным тарифам суммами за подогрев воды получили около 8,5 тысячи человек. Больше половины из них — порядка 4,6 тысячи — в Витебске. При этом в некоторых районах области счета по полным тарифам за подогрев воды никто не получил, среди них — Браславский и Лиозненский.

К примеру, в Брестской области платежки по полным тарифам за подогрев воды не получил ни один житель Малоритского района, который был включен в базу незанятого населения.

Среди почти 25 тысяч тунеядцев из Бреста плательщиками за коммуналку являются 5153. Именно они с февраля (жировки за который приходят в марте) должны платить за услуги ЖКХ по полной, сообщает «Брестская газета».

В Барановичах, как сообщал в конце марта intex-press.by, квитанции об оплате услуг ЖКХ, в которых плату за подогрев воды начислили по полным тарифам, отправили по 754 адресам. При этом 410 человек, которые числились в базе не занятых в экономике и являлись потенциальными получателями «полных» жировок, обратились в комиссию, подтвердили свою занятость и были исключены из списков.

В Гомельской области платежки по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды получили около 4 тысяч человек.

Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым комиссии в Гомеле освобождают от оплаты горячей воды по полным тарифам, — медицинские показания, сообщали в конце января «Гомельские ведомости». К примеру, от оплаты горячего водоснабжения по экономически обоснованным тарифам освободили 45-летнего гомельчанина, который после серьезной травмы проходил реабилитацию и 2 года не работал.

В Гродно в списке плательщиков за горячую воду по полным тарифам оказались 2938 человек, из них 385 — это совместно проживающие, сообщает издание «Вечерний Гродно».

В Слуцком районе на 5 декабря 2018 года в базу не занятых в экономике были включены 126 жителей, которые должны оплачивать коммунальные услуги по полной стоимости, сообщает kurjer.info. На конец марта их число увеличилось до 212 человек. Часть «тунеядцев» были признаны занятыми в экономике по уважительным причинам, пишет издание со ссылкой на комиссию по содействию занятости населения. «Комиссия исключила из их числа (не занятых в экономике) и признала занятыми 1601 человека, рассмотрев их жизненные ситуации: воспитание детей до 7 лет, наличие трех и более детей до 18 лет, работа и обучение за границей, ремесленничество, выращивание продукции на личном земельном участке и другое», — сообщает kurjer.info.