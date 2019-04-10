|
Петр Асаенок принес Беларуси четвертую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Источник материала: Tut.by
Петр Асаенок принес Беларуси четвертую медаль в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми.
В весовой категории до 81 кг Петр Асаенок показал результат 355 кг (159 в рывке + 196 в толчке).
Первая попытка Петра на 159 кг в толчке засчитана не была, а во второй этот вес был покорен. В третьей попытке белорус постарался справиться со штангой весом 162 кг, но не сумел.
В толчке Петр Асаенок исполнил три результативные попытки — 191, 195 и 196 кг. Этого хватило для серебряной награды по сумме двоеборья. До золота он не добрал всего 1 кг.
Также Асаенок получил малую бронзу за выступление в толчке (196 кг).
Чемпионом Европы стал итальянец Антонино Пиццолато — 356 кг (155+201). Бронза у представителя Латвии Ритвара Сухарева — 354 кг (162+192).
Еще один белорус в этой весовой категории Игорь Лозко занял 10-е место в двоеборье — 340 кг (155+185). Тем не менее, это его лучший результат в международной карьере, отмечает
Теперь в активе сборной Беларуси на чемпионате Европы четыре награды в двоеборье. Ранее золото завоевал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петр Асаенок принес Беларуси четвертую медаль в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)