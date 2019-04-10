«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Барселоны», «Ювентус» не смог обыграть «Аякс»

Источник материала: Tut.by

В матче с самой громкой вывеской в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» проиграл дома испанской «Барселоне» — 0:1.







Гости забили гол на 16-й минуте, который легализовали после просмотра видеоповтора









Единственный гол в матче был забит на 12-й минуте. Суарес с острого угла пробил головой и мяч рикошетом от Шоу залетел в сетку ворот. Сначала боковой судья зафиксировал офсайд, но после просмотра повтора стало очевидно, что офсайда не было, — 0:1.

После этого шла равная игра. У хозяев было несколько ярких отрезков, но «Барселона» уверенно тушила атаки соперника. Каталонцы отправляются домой, имея в активе «сухую» гостевую победу, но печальный опыт «ПСЖ» не должен их расслабить.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

«Барселона»: Тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серхи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

В другом матче ¼ финала «Аякс» дома сыграл вничью с «Ювентусом» — 1:1. На гол Криштиану Роналду в первом тайме амстердамцы ответили точным ударом Нереса во втором.

«Аякс»: Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене (Эккеленкамп, 75), Нерес, де Йонг.

«Ювентус»: Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Бонуччи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески (Хедира, 90), Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60).

Ответные матчи пройдут 16 апреля.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.