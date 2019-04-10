







Эту историю Данготе рассказал на форуме в Кот-д'Ивуар. Бизнесмен владеет индустриальным конгломератом Dangote Group. Свой бизнес начинал с импорта продуктов питания и текстиля.





Сейчас владеет нефтеперерабатывающими заводами, цементными и сталелитейными заводами. Но когда Алико только начинал свой бизнес, то его целью, как и у многих, было заработать свой первый миллион. Но, когда он понял, что уже владеет 12-13 миллиардами долларов, то осознал, что никогда не видел этих денег вживую.

"Я сказал, хорошо, хорошо, все эти цифры — просто записанные числа", — рассказал Данготе. И тогда он пошел в банк и просто обналичил 10 миллионов долларов.









Деньги он сложил в багажник своего автомобиля, привез домой и вдоволь насмотрелся. "Хорошо, теперь я верю, что у меня есть деньги", — резюмировал Данготе.





Все десять миллионов он вернул в банк уже на следующий день. А на вопрос журналистов, сколько же денег он носит с собой сейчас, Даготе ответил, что даже доллара не наберется.





По состоянию на март 2019 года его капитал оценивали в 10,6 млрд долларов. Самый богатый человек Африки подумывает купить футбольный клуб, тратит миллионы на благотворительность, живет со своей четвертой женой в столице Нигерии, Лагосе, и воспитывает пятнадцать детей.