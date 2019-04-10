|
Самый богатый человек Африки рассказал, как снял со счета 10 млн долларов "просто посмотреть"
Источник материала: Партизан
Нигерийский бизнесмен признался, что несколько лет назад снял в банке 10 миллионов долларов со своего счета, только чтобы просто посмотреть на деньги и осознать свое богатство. Об этом пишет Independent.
Эту историю Данготе рассказал на форуме в Кот-д'Ивуар. Бизнесмен владеет индустриальным конгломератом Dangote Group. Свой бизнес начинал с импорта продуктов питания и текстиля.
Сейчас владеет нефтеперерабатывающими заводами, цементными и сталелитейными заводами. Но когда Алико только начинал свой бизнес, то его целью, как и у многих, было заработать свой первый миллион. Но, когда он понял, что уже владеет 12-13 миллиардами долларов, то осознал, что никогда не видел этих денег вживую.
"Я сказал, хорошо, хорошо, все эти цифры — просто записанные числа", — рассказал Данготе. И тогда он пошел в банк и просто обналичил 10 миллионов долларов.
Деньги он сложил в багажник своего автомобиля, привез домой и вдоволь насмотрелся. "Хорошо, теперь я верю, что у меня есть деньги", — резюмировал Данготе.
Все десять миллионов он вернул в банк уже на следующий день. А на вопрос журналистов, сколько же денег он носит с собой сейчас, Даготе ответил, что даже доллара не наберется.
По состоянию на март 2019 года его капитал оценивали в 10,6 млрд долларов. Самый богатый человек Африки подумывает купить футбольный клуб, тратит миллионы на благотворительность, живет со своей четвертой женой в столице Нигерии, Лагосе, и воспитывает пятнадцать детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нигерийский бизнесмен признался, что несколько лет назад снял в банке 10 миллионов долларов со своего счета, только чтобы просто посмотреть на деньги и осознать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)