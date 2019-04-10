Посидит ещё: главного претендента на главную воровскую корону задержали в момент освобождения









Тариэла Ониани в криминальном мире знают под кличкой Таро. Влиятельного вора в законе приговорили к 10 годам заключения в 2010 году. Срок отбывал в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке. Его освобождения ждали с тревогой, так как опасались серьёзных последствий. Основания для таких опасений были — Таро в своё время обещал отомстить своим оппонентам, другим «законникам». Это могло привести к началу серии кровавых разборок среди криминалитетов.





Сам Таро заявлял, что хочет покинуть Россию и обосноваться в Турции. Однако тёплым турецким берегам пока придётся подождать его приезда. Сразу после освобождения Ониани задержали снова — прямо на проходной в колонии. На этот раз обвинения ему выставляют правоохранительные органы королевства Испании.





Соль-Илецкий районный суд, по ходатайству оренбургских прокуроров, вынес решение отправить Таро под стражу на 40 дней. До того момента, пока Испания не подтвердит документально его преступные поступки. После чего судьбой «законника» будут заниматься испанские правоохранители, забрав его к себе.









Ониани отказался подписывать какие-либо документы, вызвал двух адвокатов и категорически возражал против ареста. Но суд решил оставить Таро под арестом до 19 мая. (





Напомним, что криминальные аналитики считают, что именно Таро может встать во главе большой «воровской» семьи постсоветского пространства, которая после ареста Захария Калашова (Шакро) осталась без хозяина. Но, похоже, новый арест подрезал крылья и Ониани. Схватка за воровской трон может начаться с новой силой.