Запер соседа и поджег дом: следствие завершено

Напомним, ночью 1 января, 34-летний житель Лунинецкого района зашел во двор к своему 44-летнему односельчанину. Там он запер входную дверь на навесной замок, залез на чердак и поджег дом.





Хозяин жилья, увидев, что дом горит, выпрыгнул через окно и сообщил о пожаре в экстренные службы. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь.





Поджигателя вскоре задержали. Свой поступок он объяснил тем, что так он решил отомстить своему обидчику за необоснованное обвинение в краже продуктов.





Действия поджигателя квалифицированы по части 1 статьи 14, п.5 части 2 статьи 139 (покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 14, части 2 статьи 218 (покушение на уничтожение имущества общеопасным способом) УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



