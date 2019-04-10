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Запер соседа и поджег дом: следствие завершено

10.04.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завершено расследование дела, когда житель Лунинецкого района из мести запер соседа и поджег его дом

Напомним, ночью 1 января, 34-летний житель Лунинецкого района зашел во двор к своему 44-летнему односельчанину. Там он запер входную дверь на навесной замок, залез на чердак и поджег дом.

Хозяин жилья, увидев, что дом горит, выпрыгнул через окно и сообщил о пожаре в экстренные службы. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

Поджигателя вскоре задержали. Свой поступок он объяснил тем, что так он решил отомстить своему обидчику за необоснованное обвинение в краже продуктов.

Действия поджигателя квалифицированы по части 1 статьи 14, п.5 части 2 статьи 139 (покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 14, части 2 статьи 218 (покушение на уничтожение имущества общеопасным способом) УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

 
 
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Завершено расследование дела, когда житель Лунинецкого района из мести запер соседа и поджег его дом
 
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