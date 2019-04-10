ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненский аэропорт готовят под белорусскую лоукост-базу: тут ждут Wizz Air, Buta

10.04.2019 21:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Базовая стратегия Минтранса Беларуси заключается в развитии региональных аэропортов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.



На данном этапе международные аэропорты, которые соответствуют всем стандартам, — это Гродно, Гомель, Витебск и Могилев. За прошлый год практически все они продемонстрировали неплохую динамику, в основном — выполнение чартерной программы — перевозки на отдых. В Министерстве приняли концепцию развития областных аэропортов.

«Она предусматривает создание лоукост-базы на территории Гродненского аэропорта, — отметил Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. — Мы провели ряд переговоров, в том числе в конце прошлого года и с азербайджанской стороной, для привлечения лоукост-направлений для полетов в аэропорты Гомель и Гродно. Встречались с посольством Венгрии для привлечения Wizz Air в аэропорт Гродно».

Директор департамента отметил, что на летний сезон подписано соглашение с Россией об увеличении количества рейсов. Прорабатываются с компанией S7 полеты в аэропорт Гродно.

Чуть ранее проходили переговоры с польской стороной. Специалисты обсуждали организацию полетов из Кракова в Гродно и из Варшавы в Гомель. На следующей неделе или через неделю будут переговоры с украинской стороной. Наиболее подходящей территорией для развития лоукост-направлений в Минтрансе считают именно аэропорт в Гродно.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Базовая стратегия Минтранса Беларуси заключается в развитии региональных аэропортов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Петр Асаенок завоевал «серебро» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика