Гродненский аэропорт готовят под белорусскую лоукост-базу: тут ждут Wizz Air, Buta









На данном этапе международные аэропорты, которые соответствуют всем стандартам, — это Гродно, Гомель Витебск и Могилев. За прошлый год практически все они продемонстрировали неплохую динамику, в основном — выполнение чартерной программы — перевозки на отдых. В Министерстве приняли концепцию развития областных аэропортов.





«Она предусматривает создание лоукост-базы на территории Гродненского аэропорта, — отметил Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. — Мы провели ряд переговоров, в том числе в конце прошлого года и с азербайджанской стороной, для привлечения лоукост-направлений для полетов в аэропорты Гомель и Гродно. Встречались с посольством Венгрии для привлечения Wizz Air в аэропорт Гродно».





Директор департамента отметил, что на летний сезон подписано соглашение с Россией об увеличении количества рейсов. Прорабатываются с компанией S7 полеты в аэропорт Гродно.





Чуть ранее проходили переговоры с польской стороной. Специалисты обсуждали организацию полетов из Кракова в Гродно и из Варшавы в Гомель. На следующей неделе или через неделю будут переговоры с украинской стороной. Наиболее подходящей территорией для развития лоукост-направлений в Минтрансе считают именно аэропорт в Гродно.