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Гродненский аэропорт готовят под белорусскую лоукост-базу: тут ждут Wizz Air, Buta
Источник материала: Партизан
Базовая стратегия Минтранса Беларуси заключается в развитии региональных аэропортов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре
На данном этапе международные аэропорты, которые соответствуют всем стандартам, — это Гродно, Гомель, Витебск и Могилев. За прошлый год практически все они продемонстрировали неплохую динамику, в основном — выполнение чартерной программы — перевозки на отдых. В Министерстве приняли концепцию развития областных аэропортов.
«Она предусматривает создание лоукост-базы на территории Гродненского аэропорта, — отметил Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. — Мы провели ряд переговоров, в том числе в конце прошлого года и с азербайджанской стороной, для привлечения лоукост-направлений для полетов в аэропорты Гомель и Гродно. Встречались с посольством Венгрии для привлечения Wizz Air в аэропорт Гродно».
Директор департамента отметил, что на летний сезон подписано соглашение с Россией об увеличении количества рейсов. Прорабатываются с компанией S7 полеты в аэропорт Гродно.
Чуть ранее проходили переговоры с польской стороной. Специалисты обсуждали организацию полетов из Кракова в Гродно и из Варшавы в Гомель. На следующей неделе или через неделю будут переговоры с украинской стороной. Наиболее подходящей территорией для развития лоукост-направлений в Минтрансе считают именно аэропорт в Гродно.
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Базовая стратегия Минтранса Беларуси заключается в развитии региональных аэропортов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в...
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