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Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?

10.04.2019 23:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Детский взгляд на дорожные проблемы. Трогательная акция «Письмо водителю» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ученики столичной гимназии № 5 написали и красочно оформили письма-обращения к водителям. Юные минчане призывали автомобилистов быть внимательнее и осторожнее на дороге. Яркие послания о соблюдении ПДД дети передали лично в руки.

Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?

Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?

Тема детского дорожно-транспортного травматизма сейчас у столичной автоинспекции на особом контроле. По сравнению с 2018 годом, количество ДТП с юными минчанами значительно увеличилось.

Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?

Антон Шпаковский, инспектор ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Реакция водителей всегда положительная, они рады общению с детьми. Когда чужие дети подходят к водителю, они больше задумываются о проблеме алкоголизма за рулем и соблюдении правил дорожного движения.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Детский взгляд на дорожные проблемы. Трогательная акция «Письмо водителю» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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