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«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»

10.04.2019 23:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская «Юность» выиграла Кубок Президента Беларуси по хоккею! 10 апреля в пятом матче финальной серии парни Михаила Захарова нанесли поражение хоккеистам гродненского «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»

«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»

И снова заброшенных шайб было очень мало. Правда, в отличие от предыдущей встречи, зрители увидели два взятия ворот, в которые было заброшено в основное время. В третьем периоде на 52-й минуте Станислав Лопачук реализовал штрафной бросок. А в концовке уже пустые ворота поразил Александр Кулаков. 2:0 в матче и 4:1 в серии. «Юность» – чемпион!

«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»

Александр Осипков, вратарь ХК «Юность-Минск»:
Я еще ни разу не выигрывал Кубок. Вот, свершилось.

«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:
Как груз с плеч упал, потому что напряжение невероятное. Игра шла до гола. Хорошо, что мы его забили.

Минская «Юность» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею восьмой раз в истории. И это рекорд белорусской экстралиги.

Хоккей. «Юность-Минск» обыграла «Неман» и стала 8-кратным чемпионом. Онлайн-трансляция матча

«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»

«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»

«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минская «Юность» выиграла Кубок Президента Беларуси по хоккею! 10 апреля в пятом матче финальной серии парни Михаила Захарова нанесли поражение...
 
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