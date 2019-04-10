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«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская «Юность» выиграла Кубок Президента Беларуси по хоккею! 10 апреля в пятом матче финальной серии парни Михаила Захарова нанесли поражение хоккеистам гродненского «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
И снова заброшенных шайб было очень мало. Правда, в отличие от предыдущей встречи, зрители увидели два взятия ворот, в которые было заброшено в основное время. В третьем периоде на 52-й минуте Станислав Лопачук реализовал штрафной бросок. А в концовке уже пустые ворота поразил Александр Кулаков. 2:0 в матче и 4:1 в серии. «Юность» – чемпион!
Александр Осипков, вратарь ХК «Юность-Минск»:
Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:
Минская «Юность» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею восьмой раз в истории. И это рекорд белорусской экстралиги.
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Новости Беларуси. Минская «Юность» выиграла Кубок Президента Беларуси по хоккею! 10 апреля в пятом матче финальной серии парни Михаила Захарова нанесли поражение...
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