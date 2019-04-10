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«Вот это обнаглели!». Минчане ополчились против массовой стройки паркингов в своих дворах

11.04.2019 00:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду в Минске прошло общественное обсуждение по поводу застройки двух дворов в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова, которые хотят уплотнить многоэтажкой, паркингами и детским садом. Зал администрации Первомайского района был полон — местные жители эмоционально и единогласно выступили против возведения паркингов, а проектировщики оказались не готовы ответить на поставленные вопросы. Все самое главное и интересное — в материале.


Что и где предлагают построить

Проектируемая территория примыкает ко второму кольцу по Сурганова и находится в зоне 10−15 минутной пешеходной доступности от станции метро «Академия наук».

В детальном плане проектируемый район разделен на два квартала: А и Б. Так, в квартале А градостроители предлагают возвести три паркинги в общей сложности на 240 машино-мест, а также детский сад на 230 мест. В квартале Б намечается строительство досугового центра с паркингом на 360 машино-мест, а также еще два паркинга на 140 и 50 машино-мест. Кроме этого, во дворе домов по Калинина, 19 и 19А планируется строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом. Проект разработан «Минскградо» по заказу Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.



Двор между домами 12 и 14 по Чернышевского. Тут планируют построить досуговый центр с открытым паркингом на 360 машиномест. Фото предоставлено местными жителями

Парковок в этом плане много — почти на тысячу новых машиномест. Неудивительно, что жители кварталов против. 8 апреля они провели собрание, на котором решили организованно и дисциплинировано отстаивать свою точку зрения на общественном обсуждении. Впрочем, в среду это получилось далеко не сразу.



Крик, хаос и 4 минуты доклада

Как только замглавы Первомайского района Василий Косовец взял микрофон, чтобы представить проект, к плану выскочил пожилой мужчина и начал громко возмущаться.


Благо, в этом квартале живет и глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич, который призвал людей «не устраивать балаган», потому что так они только потеряют время.


После него выступила житель района и экс-депутат парламента Ольга Абрамова. Ее интересовало, кто вообще председательствует на мероприятии и есть ли тут представители заказчика — то есть те, кто придумал застроить район паркингами. Оказалось, что председателя нет, а заказчик не пришел.

Люди хлопали, кричали с мест, перебивали, начинали задавать вопросы — в общем, все происходящее было больше похоже на хаос, а не общественное обсуждение. Презентация так и не начиналась. «Мы проводим презентацию и если кто-то пришел на собрание, то вы ошиблись адресом», — призывал к порядку замглавы района.


Через 10 минут ему все-таки удалось начать презентацию, но продлилось все не более четырех минут. Присутствующим сказали, что задуманное планируют воплотить в два этапа — до 2023-го и до 2030-го годов. Все, как и описано выше — паркинги, паркинги, паркинги, садик, дом и маленький сквер, увидев который зал громко засмеялся.

«Вот это обнаглели!», — кричали возмущенные пенсионеры. Но несмотря на шум и выкрики, инициативной группе удалось обозначить главные вопросы к проектировщикам.

Проблема № 1 — паркинги

Самый главный вопрос по ПДП лежал на поверхности — зачем столько паркингов и для кого? Жители квартала говорили, что могут и так без проблем поставить машину даже поздно вечером, поэтому дополнительные стоянки им не нужны. Тем более платные.

— Сколько заявлений от местных жителей было подано, чтобы у нас были эти машино-места? Почему у Мингорисполкома возникло такое желание, если от нас запросов не поступало? — интересовался местный житель.

Люди резонно спрашивали, кто вообще это все придумал и как это улучшит их жизнь. Звучало недовольство тем, что из-за паркингов в районе ухудшится экология, а через дворы постоянно будут ездить машины. В общем, говорили выступающие, плюсов — ноль.


Претензии иногда звучали чересчур эмоционально и грубо. Но молодые члены инициативной группы были корректны и апеллировали цифрами. Эти ребята подняли законодательство и нашли несоответствия.

Житель Валерий Языков спросил, как тут собираются строить паркинг на 360 машино-мест, если по ТКП запрещено строить стоянки на более чем 300 мест внутри кварталов.


Он также обратил внимание на то, что паркинги нельзя строить менее чем за 30 метров до фасада и там, где озелененность менее 25%. Поэтому предлагаемая застройка может тянуть на нарушение норм, указал он.

Прозвучал и вопрос, какие альтернативные варианты, кроме россыпи паркингов, тут предполагались.

Что отвечают проектировщики

Проектировщики выглядели неподготовленными. Заказчика, напомним, и вовсе не было.

Как стало известно, этот ПДП разработали еще в 2014 году. Инженер транспортного отдела «Минскградо» Виталий Жедик сказал, что при разработке исходили из того, что существует норматив — одно машино-место на одну квартиру. Чтобы в него уложиться в квартале и запланировали столько паркингов. Мол, Мингорисполком пришел с заданием, а «Минскградо» всего лишь его выполнило. Такой ответ присутствующих, конечно же, не устроил.


Главный архитектор проектов «Минскградо» Светлана Сахарова добавила, что улучшением условий для людей можно посчитать возможное озеленение и детские площадки на крышах подземных паркингов. Это вызвало у присутствующих негодование.


Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев предположил, что проектировщики рассматривали разные альтернативы развития квартала в увязке с заданием Мингорисполклома. Правда, те, кто мог это как-то пояснить, на встречу не пришли.

Почему люди не верят словам о подземных паркингах

Представитель инициативной группы Татьяна Кнотько рассказала, что им уже обещали построить подземный паркинг в квартале. Жильцы тогда с неохотой согласились, но по итогу вместо подземного получили… трехуровневый наземный. Он уже почти достроен и прописан в предлагаемом новом ПДП как перспективный. То есть, грубо говоря, новый ПДП призван узаконить незаконную постройку, указала Татьяна.

Девушка на протяжении всего обсуждения пыталась выяснить у проектировщиков, как это вышло и с третьей попытки получила ответ.


Главный архитектор проектов «Минскгадо» Светлана Сахарова рассказала, что паркинг тут шел по проекту вместе с домом, который строил УКС Миноблисполкома. Их планировали начать возводить еще в 2005 году, но в итоге начали не так давно. И в «Минскградо» просто пришло письмо за подписью уже экс-замглавы Минска Виктора Лаптева с поручением учесть этот проект с наземным паркингом. Что и сделало «Минскградо». По словам Сахаровой, проектировщик паркинга их уверял, что с жителями все согласованно.

Присутствующих такое объяснение удивило, а кто-то и вовсе предположил, что это тянет на уголовную статью. Многие ожидаемо не поверили, что и обещанные подземные паркинги с зелеными крышами не превратятся в обычные многоуровневые стоянки.


«Хто адкажа за выкананне словаў прэзідэнта?»

Не меньше паркингов присутствующих волновала судьба зеленых насаждений, функционал досугового центра, устойчивость собственных зданий из-за возможных перемен и многое другое. Но в некоторых случаях аргументация сводилась не к цифрам и расчетам, а к отсылкам к устным поручениям Александра Лукашенко.

— Хто адкажа за выкананне словаў прэзідэнта? Вось персанальна да вас (чиновников. — Прим. TUT.BY) звяртаўся Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка і казаў, што Мінск не гумовы і што нельга здзеквацца з нашых людзей, нельга вырубаць зяленыя зоны і пхаць навабуды ў склаўшыяся двары. Вам што, напляваць на меркаванне вашага прэзідэнта? — спрашивал Губаревич. Зал аплодировал и кричал замглаве района: «Отвечай».


Ольга Абрамова тоже одним из аргументов привела слова Лукашенко о том, что надо договариваться с минчанами.

— Я посчитала, что минимум четыре раза им было высказано публично отрицательное отношение к уплотнению Минска, к посягательству на зеленые зоны, и высказано мнение, что не надо плодить конфликтность и плохое отношение минчан к власти, — указала экс-депутат.

Что решили

По итогу почти двухчасового мероприятия инициативная группа предложила жителям района писать свои замечания и предложения в администрацию. Потом это все будет изучать комиссия, в которую могут включить трех местных жителей. Зал единогласно проголосовал, чтобы делегировать представлять интересы присутствующих Юрия Губаревича, Валерия Языкова и Татьяну Кнотько.

Общественное обсуждение проекта будет длиться до 2 мая включительно. Письменные замечания и предложения с пометкой «Общественное обсуждение» можно направлять с 8 апреля по 2 мая по адресу: пер. К. Чорного, 5, каб. 205 или на электронный адрес: реrv. arhit@minsk.gоv.by

 
Теги: Минск
 
 
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Читайте, где собираются строить россыпь паркингов и почему люди эмоционально выступают против.
 
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