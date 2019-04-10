ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наплывной мост через Пину пришвартовали к прибрежным опорам

11.04.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Временная переправа через Пину готовится вступить в строй.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65144.php

Наплывной мост через Пину пришвартовали к прибрежным опорам

Как сообщало Медиа-Полесье, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности. Поэтому было принято решение о реконструкции моста.

В данный момент ускоренными темпами ведутся работы по возведению временного наплавного моста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65144.php

Наплывной мост через Пину пришвартовали к прибрежным опорам

Наплывной мост пришвартовали. Фото по тексту Юрася Щербакова для Медиа-Полесья

Напомним, планировалось, что временный мост пришвартуют к прибрежным опорам к 15 апреля. Одновременно будет закрыто движение по основному мосту через реку Пина для его демонтажа.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65144.php

Наплывной мост через Пину пришвартовали к прибрежным опорам

Основной мост начнут разбирать 15 апреля

Сейчас к наплавной переправе подводятся подъездные пути. Общая стоимость строительства составит 1 миллион 171 тысяча 517 рублей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65144.php

Наплывной мост через Пину пришвартовали к прибрежным опорам

До 7 ноября автомобили будут ездить по временной переправе

Технические показатели понтона: длина – порядка 50 метров, ширина проезжей части 6 метров, две полосы движения, ширина пешеходного перехода 1,5 метра. Мост рассчитан на пропуск 8.976 автомобилей в сутки.

Большегрузам и тяжёлой сельхозтехнике придётся снижать вес транспорта или искать объездные пути, поскольку допустимая нагрузка на ось автомобиля для этой переправы установлена в 11,5 тонн. На въездах на мост будут установлены специальные весы.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65144.php

Наплывной мост через Пину пришвартовали к прибрежным опорам

Два раза в неделю для пропуска грузовых и пассажирских судов наплавной мост будет отводить к берегу буксир.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Временная переправа через Пину готовится вступить в строй. Как сообщало Медиа-Полесье, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше до сих пор мало знают о белорусской продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика