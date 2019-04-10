|
Наплывной мост через Пину пришвартовали к прибрежным опорам
11.04.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Временная переправа через Пину готовится вступить в строй.
Как
В данный момент ускоренными темпами ведутся работы по возведению временного наплавного моста.
Наплывной мост пришвартовали. Фото по тексту Юрася Щербакова для Медиа-Полесья
Основной мост начнут разбирать 15 апреля
Сейчас к наплавной переправе подводятся подъездные пути. Общая стоимость строительства составит 1 миллион 171 тысяча 517 рублей.
До 7 ноября автомобили будут ездить по временной переправе
Технические показатели понтона: длина – порядка 50 метров, ширина проезжей части 6 метров, две полосы движения, ширина пешеходного перехода 1,5 метра. Мост рассчитан на пропуск 8.976 автомобилей в сутки.
Большегрузам и тяжёлой сельхозтехнике придётся снижать вес транспорта или искать объездные пути, поскольку допустимая нагрузка на ось автомобиля для этой переправы установлена в 11,5 тонн. На въездах на мост будут установлены специальные весы.
Два раза в неделю для пропуска грузовых и пассажирских судов наплавной мост будет отводить к берегу буксир.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Временная переправа через Пину готовится вступить в строй. Как сообщало Медиа-Полесье, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)