Наплывной мост через Пину пришвартовали к прибрежным опорам

Источник материала: Виртуальный Брест

Временная переправа через Пину готовится вступить в строй.



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Как сообщало Медиа-Полесье, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности. Поэтому было принято решение о реконструкции моста.

В данный момент ускоренными темпами ведутся работы по возведению временного наплавного моста.



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Наплывной мост пришвартовали. Фото по тексту Юрася Щербакова для Медиа-Полесья

Напомним , планировалось, что временный мост пришвартуют к прибрежным опорам к 15 апреля. Одновременно будет закрыто движение по основному мосту через реку Пина для его демонтажа.



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Основной мост начнут разбирать 15 апреля

Сейчас к наплавной переправе подводятся подъездные пути. Общая стоимость строительства составит 1 миллион 171 тысяча 517 рублей.



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До 7 ноября автомобили будут ездить по временной переправе

Технические показатели понтона: длина – порядка 50 метров, ширина проезжей части 6 метров, две полосы движения, ширина пешеходного перехода 1,5 метра. Мост рассчитан на пропуск 8.976 автомобилей в сутки.

Большегрузам и тяжёлой сельхозтехнике придётся снижать вес транспорта или искать объездные пути, поскольку допустимая нагрузка на ось автомобиля для этой переправы установлена в 11,5 тонн. На въездах на мост будут установлены специальные весы.



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Два раза в неделю для пропуска грузовых и пассажирских судов наплавной мост будет отводить к берегу буксир.