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Офицеръ Россiйской императорской армiи В.С.Тороповъ. Часть № 3
11.04.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Спасибо всем, кто прочитал мою статью!
С большим уважением, брестчанин Александр Пащук
Продолжение следует...
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из серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) крепости и города Бреста Третья часть расскажет читателю, как подпоручик - артиллерист Вячеслав Сергеевич...
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