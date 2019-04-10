ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Живописный oпен-эйр впервые включен в программу фестиваля "Пестрый тюльпан" в Бресте

11.04.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Живописный oпен-эйр включен в программу IV Международного фестиваля мастеров искусств "Пестрый тюльпан - 2019" в Бресте. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции организаторы фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65138.php

Живописный oпен-эйр впервые включен в программу фестиваля "Пестрый тюльпан" в Бресте

Фестиваль мастеров искусств пройдет в Бресте с 30 мая по 5 июня. "Новшеством этого года будет опен-эйр, над форматом которого мы сейчас работаем. Мы решили подключить к общей панораме еще один вид искусства - живопись. Приглашена художница из Милана Марина Камински. Она согласилась приехать с перфомансом и провести его в дар городу", - рассказала помощник директора фестиваля, магистр искусствоведения Марина Кулов.

Мероприятие, детали которого сейчас согласовываются с городским исполнительным комитетом, планируется провести днем 1 июня на пешеходной улице Советской. Известная своими креативными перформансами итальянская художница с русскими корнями на виду у публики будет рисовать картину. В опен-эйре также будут участвовать джаз-группа Greyhound Band из немецкого города-побратима Бреста Равенсбурга и брестский коллектив Rich Sound Band.

Марина Камински также станет специальным гостем музыкального вечера "Джаз-альтернатива", который пройдет 2 июня в Брестском академическом театре драмы. Помимо джаз-группы из Германии в концерте примут участие немецкая вокалистка Сабина Эссих, Bester Quartet из Польши и белорусский этно-джаз коллектив Apple Tea.

Кроме живописного oпен-эйра в программе фестиваля запланированы и другие премьеры. Так, в первый музыкальный вечер, 30 мая, будет звучать классика с участием камерного оркестра Михайловского театра Санкт-Петербурга. Программа "Вечера с Михайловским" включает широкую панораму произведений от эпохи барокко и классицизма до позднего романтизма. Впервые в Бресте прозвучит концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра ре минор Мендельсона-Бартольди.

Уникальным для города событием обещает стать и запланированный на 5 июня вечер балета "Парение сокола", посвященный памяти уроженца Бреста, латвийского и белорусского балетного танцовщика Алексея Овечкина. В балетном спектакле примут участие ведущие солисты Латвийского национального театра оперы и балета. В программе - шедевры балетной классики из репертуара выдающегося танцовщика. На вечере также будет представлена экспозиция, подготовленная музеем "Спасенные художественные ценности", посвященная жизни и творчеству Алексея Овечкина.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Живописный oпен-эйр включен в программу IV Международного фестиваля мастеров искусств "Пестрый тюльпан - 2019" в Бресте. Об этом сообщили сегодня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше до сих пор мало знают о белорусской продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика