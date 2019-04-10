Общегородскую экологическую акцию организуют в Бресте 13 апреля

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 13 апреля организуют общегородскую экологическую акцию, которая пройдет во время месячника по благоустройству и наведению порядка на земле, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Геннадий Иванчин.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65137.php

Читать полностью в источнике с фото:





К инициативе присоединятся депутаты, представители органов исполнительной власти, общественных объединений, работники предприятий и организаций, молодежь. Акцент будет сделан на уборке территорий. Участники акции очистят от мусора поймы рек, наведут порядок в Брестской крепости, парках и скверах, благоустроят памятники, места боевой и воинской славы, захоронения Великой Отечественной войны.

"Традиционно наводим порядок после зимы, в преддверии Пасхи. Учитывая, что в этом году областной центр отмечает тысячелетие, брестчане должны с большей ответственностью отнестись к благоустройству города, который является нашим общим домом. Это важно для всех нас, чтобы он был красивый и чистый, дарил уют жителям и гостям, которые к нам приезжают", - отметил Геннадий Иванчин.

Значительный фронт работ во время экологической акции выполнит Брестское городское ЖКХ. Коммунальники займутся реконструкцией и благоустройством Городского сада. Кроме того, работники котельного хозяйства будут готовить детский лагерь отдыха "Орленок" к летнему сезону, водоканала - благоустраивать территории городских водозаборов. Сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия будут заниматься грейдированием улиц, ямочным ремонтом, покраской осветительных опор, заменой ламп, "Коммунальника" - устранением несанкционированных свалок, обрезкой деревьев, высадкой зеленых насаждений.