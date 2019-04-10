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Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

11.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Привод 4x2, внушительный дорожный просвет, брутальный пластиковый обвес по периметру кузова, - и вот перед вами уже не просто седан, а его вседорожная версия с приставкой кросс, на которой и по асфальту ездить удобно и комфортно, и на лесные дорожки можно сворачивать без опасений.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

Новый Renault Logan Stepway как раз из таких. У него в активах: 205 мм дорожного просвета, иные настройки подвески и привлекательные варианты комплектаций. В дополнение к этому – упомянутый выше стильный и практичный пластиковый обвес по всему периметру кузова, два надежных и неприхотливых бензиновых мотора на выбор, а также возможность приобретения машины как с 5-ступенчатой механической, так и с 7-диапазонной автоматической трансмиссией. И, конечно же, цены, стартующие с 22 400 рублей за Logan Stepway с кондиционером, подогревом сидений, противотуманными фарами, круиз-контролем и бортовым компьютером.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

Только этого уже достаточно, чтобы отправиться в автосалон Renault и познакомиться с новинкой поближе. Но мой предмет интереса – внедорожный потенциал машины, т.к. даже обычный Logan на гравийке, благодаря своей энергоемкой подвеске, был очень неплох. На что же тогда способна в случае с Logan версия Stepway?

К примеру, у того же Sandero она почти мгновенно обошла в продажах легковую модификацию автомобиля и выбилась в лидеры рынка новых автомобилей. Достаточно лишь взглянуть на цифры продаж обеих моделей в 2018-м году (Sandero – 259 шт., Sandero Stepway - 2 976 шт.), как становится понятно, чего хотят белорусские, да и не только белорусские, покупатели.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

С моей точки зрения, у Logan Stepway, с учетом появления на модели 113-сильного мотора и автоматической трансмиссии X-Tronic, перспективы еще выше.

К тому же у Logan изначально больше места в салоне, просторнее багажное отделение и трехобъемный кузов. Остается только проверить новинку вне дорог.

Тестовый автомобиль у дилера в версии City, и это значит, что в трансмиссии у машины 7-диапазонный автомат X-Tronic, а между металлической защитой картера и дорогой внушительный дорожный просвет. Казалось бы, машина на механике вне дорог предпочтительнее, но тут стоит заглянуть в прайс-лист, где описана комплектация автомобиля.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

Изюминка версии City не только в автоматической трансмиссии, а и в наличии на ней системы курсовой устойчивости автомобиля (ESP) как базовой опции. А это значит, что в арсенале Logan Stepway City есть и антипротивобусковочная система (ASR), которая вне дорог может оказаться весьма кстати.

На асфальте кросс-седан Logan Stepway ведет себя ничуть не хуже своего легкового собрата. Причем это касается и размеренной езды по городу, и динамичных разгонов на шоссе. Средний расход топлива при этом 7,7-7,8 л/100 км.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

Вне асфальта на Logan Stepway все куда интереснее. На гравии автомобиль чувствует себя как рыба в воде. Подвеска, правда, стала чуть жестче, отчего на мелких неровностях слегка поначалу слегка потряхивает, но с набором скорости этот эффект исчезает. Стрелка спидометра проходит отметки в 60, 70, 80 км/ч. И это далеко не предел для Logan Stepway на гравии.

После достижения 100 км/ч становится понятно, где истинная стихия Stepway. Но пора и разуму включиться. Автомобиль хорош в управляемости, но и законы физики тоже никто не отменял. Посему сворачиваю в сторону с гравийки. Огромные лужи, о глубине которых можно только догадываться, поначалу выглядят серьезными препятствиями для Logan. К моей радости, форсировать их я буду не один, впереди куда более серьезный и дорогой внедорожник, случайным образом выбравший тот же маршрут. Череда его погружений показывает, что не все так печально, как кажется.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

И вот Logan Stepway ходом преодолевает первую водную преграду. Затем следует вторая, третья и т.д. Чем дальше дорога уходит в лес, тем серьезнее становятся препятствия. В какой-то момент на выезде из луж начинает срабатывать ASR, но Stepway продолжает ехать. И это очень кстати, т.к. трактор здесь придется ждать долго. Вот и место, пригодное для разворота. Пространства здесь не много, зуммер парктроника давит на уши своим писком, но маневр проходит без эксцессов.

Автомобиль по уже проторенному пути движется обратно, а я для себя отмечаю, что камера заднего вида в Logan Stepway явно лишней бы не стала. С непривычки парктроника явно маловато, хотя это больше чем ничего.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

Вот уже и гравийка видна, но хочется попробовать, как Logan Stepway едет на трех колесах. Сможет ли электроника вытянуть машину из ситуации, когда нагрузка на ведущие колеса отличается в разы, а одно из задних колес вовсе повисло в воздухе, на расстоянии 30-40 см от земли.

Трижды проведенный эксперимент показывает – с работой электронных помощников все ок. Машина без особых усилий выбирается из подобной передряги все три раза, причем как передним, так и задним ходом.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

К чему все это?

К тому, что такие распространенные задачи, как поездки в грибы, на рыбалку и т.п., Logan Stepway выполнит на раз, причем даже в том случае, если вы туда отправитесь после дождя или в весенне-осеннюю распутицу.

Хотите от кросс-седана еще больше? Смените стоковую резину на что-то более походящее для грязи и песка, которыми изобилует легкое бездорожье. Поверьте на слово, такой Logan Stepway завезет вас туда, куда обычным легковушкам путь заказан, при этом и в городе, и на шоссе автомобиль ни в чем не уступит своим чисто асфальтовым собратьям.

Кросс-седан против весенней распутицы. Чья возьмёт и в какой момент понадобится трактор?

Рецепт подобного компромисса найден давно и не является тайной за семью печатями. Но, как и на любой кухне, в автомобилестроении важно не только что готовят, а и кто это делает. Судя по успеху на рынке Sandero Stepway, Duster и Kaptur, у компании Renault в этом вопросе очень богатый опыт.

Именно поэтому кросс-седан Renault Logan Stepway по праву может претендовать на клиентов, которые нуждаются в по-настоящему универсальном автомобиле на каждый день, который и в городе, и на шоссе, и вне дорог одинаково успешно справляется с поставленными перед ним задачами.

Узнать больше о Renault Logan Stepway и протестировать новинку можно в солигорском автоцентре дилерской сети Renault в Беларуси по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05
renault.by

Сергей Полянский

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.

ООО «Лозанж», УНП 192381382

 
Теги: знакомства
 
 
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Привод 4x2, внушительный дорожный просвет, брутальный пластиковый обвес по периметру кузова, - и вот перед вами уже не просто седан, а его вседорожная версия с...
 
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