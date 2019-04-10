ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медстраховка в Беларуси: сколько стоит, в чем ее преимущества и недостатки

11.04.2019 06:42 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Медстраховка в Беларуси: сколько стоит, в чем ее преимущества и недостатки
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По мнению Натальи Шафалович, председателя комитета по медицинскому страхованию Белорусской ассоциации страховщиков, в скором времени, при динамичном экономическом развитии, Беларусь придет к страховой медицине, что выгодно как для государства, так и для граждан. Страховая медицина позволит уравнять и улучшить качество оказываемых медицинских услуг по всей стране.

В чем преимущества медицинского страхования, если у нас бесплатная медицина? Прежде всего – в удобстве. Получить медицинскую помощь можно в тот же день, в вечернее или ночное время, а спектр услуг зависит от выбранной медицинской программы: некоторые из них включают массажи, а также прием у стоматолога. Результаты анализов, сделанные по страховке в частной клинике, приходят на электронную почту на следующий день. Плюс ко всему – не надо ожидать в очереди и брать талон: все делается по одному звонку в страховую компанию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все большую популярность в Беларуси набирает добровольное страхование медицинских расходов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Общегородскую экологическую акцию организуют в Бресте 13 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика