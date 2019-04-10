Медстраховка в Беларуси: сколько стоит, в чем ее преимущества и недостатки

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По мнению Натальи Шафалович, председателя комитета по медицинскому страхованию Белорусской ассоциации страховщиков, в скором времени, при динамичном экономическом развитии, Беларусь придет к страховой медицине, что выгодно как для государства, так и для граждан. Страховая медицина позволит уравнять и улучшить качество оказываемых медицинских услуг по всей стране.

В чем преимущества медицинского страхования, если у нас бесплатная медицина? Прежде всего – в удобстве. Получить медицинскую помощь можно в тот же день, в вечернее или ночное время, а спектр услуг зависит от выбранной медицинской программы: некоторые из них включают массажи, а также прием у стоматолога. Результаты анализов, сделанные по страховке в частной клинике, приходят на электронную почту на следующий день. Плюс ко всему – не надо ожидать в очереди и брать талон: все делается по одному звонку в страховую компанию.