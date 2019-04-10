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«Никто не хочет браться за наш посёлок». Жители Заводского района в Минске направили жалобу в адрес Президента

11.04.2019 00:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Туалет на улице, холодная вода и газ в баллонах. Так свои жилищные условия описала жительница Автозаводского переулка в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Никто не хочет браться за наш посёлок». Жители Заводского района в Минске направили жалобу в адрес Президента

«Никто не хочет браться за наш посёлок». Жители Заводского района в Минске направили жалобу в адрес Президента

«Никто не хочет браться за наш посёлок». Жители Заводского района в Минске направили жалобу в адрес Президента

«Никто не хочет браться за наш посёлок». Жители Заводского района в Минске направили жалобу в адрес Президента

Ее обращение в числе 2 тысяч других пришло в адрес «Большого разговора с Президентом». Каждая жалоба – на контроле. На месте побывала наш корреспондент Юлия Стриго.

Подробнее – в видеоинформации.
 
 
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Новости Беларуси. Туалет на улице, холодная вода и газ в баллонах. Так свои жилищные условия описала жительница Автозаводского переулка в Заводском районе,...
 
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