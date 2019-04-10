|
«Никто не хочет браться за наш посёлок». Жители Заводского района в Минске направили жалобу в адрес Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Туалет на улице, холодная вода и газ в баллонах. Так свои жилищные условия описала жительница Автозаводского переулка в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ее обращение в числе 2 тысяч других пришло в адрес «Большого разговора с Президентом». Каждая жалоба – на контроле. На месте побывала наш корреспондент Юлия Стриго.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Никто не хочет браться за наш посёлок». Жители Заводского района в Минске направили жалобу в адрес Президента
Новости Беларуси. Туалет на улице, холодная вода и газ в баллонах. Так свои жилищные условия описала жительница Автозаводского переулка в Заводском районе,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)