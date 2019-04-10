Какой самый большой кредит сейчас могут дать банки

Источник материала: Tut.by

Бывают ситуации, когда нужен не просто кредит, а очень большой кредит. При этом, человек не собирается покупать квартиру или машину. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие максимальные суммы потребительских кредитов сейчас могут одолжить банки и какая нужна для этого зарплата.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нас интересовали потребительские кредиты и кредитные карты с максимальной суммой не меньше 10 000 рублей. Важный критерий отбора — для оформления кредита не требуется поручитель или залог, предложение доступно для новых клиентов банка и не требует особых условий при оформлении.

Для многих займ крупной суммы в банке ассоциируется с дополнительными документами, справками, поручителями или залогом имущества и длительным сроком рассмотрения заявки. Однако, это не всегда так. Мы выбрал несколько вариантов для тех, кто хотел бы оформить в кредит большую сумму.

Банк, кредит Ставка Максимальный срок, сумма, справка о доходах МТБанк,

«Проще простого»

15,41% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах МТБанк,

Кредитная карта «Проще простого»

15% до 40 дней, 27% на льготные операции, 35% в остальных случаях 54 месяца, из них 18 только погашение, до 15 000 рублей, без справки о доходах РРБ Банк,

«12 месяцев»

15,4% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк ВТБ (Беларусь),

«Новенький» 14,9% первые 90 дней, потом 29,9% до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 Банк ВТБ (Беларусь),

«На всё про всё» 27,9% до 60 месяцев, от 10 000 до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 Альфа-Банк,

«Кредит наличными» 27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9% — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах Банк Дабрабыт,

«БОЛЬШЕ чем наЛИЧНОЕ» 15,49% или 19,99% (ставка зависит от срока и суммы) без отсрочки основного долга или 24,99% при отсрочки основного до 60 месяцев, до 20 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк Дабрабыт,

Кредитная карта «Смарт карта» 15,49% 48 месяцев, из них 24 месяца только погашение, до 20 000 рублей, справка о доходах для любой суммы БПС-Сбербанк,

«Хочу все» 15,4% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 27,5% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Идея Банк,

«Национальный» 15% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 7000 рублей Идея Банк,

«Большой» 15,49% до 48 месяцев, до 30 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Идея Банк,

«Мечтай» 15,49% до 42 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 7000 рублей Приорбанк,

«Кредит на карточку» 20% без страховки или 25% при оформлении страховки до 60 месяцев, до 7 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк,

«Обыкновенный кредит» 15,4% до 48 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Технобанк,

Кредитная карточка «НКЛ» 15,4% до 36 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Всё и сразу» 15,49% до 72 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно всё» 15,49% до 72 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит Ставка, срок, сумма, справка о доходах МТБанк,

«Проще простого»

15,41% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах МТБанк,

Кредитная карта «Проще простого»

15% до 40 дней, 27% на льготные операции, 35% в остальных случаях 54 месяца, из них 18 только погашение, до 15 000 рублей, без справки о доходах РРБ Банк,

«12 месяцев»

15,4% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк ВТБ (Беларусь),

«Новенький» 14,9% первые 90 дней, потом 29,9% до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 Банк ВТБ (Беларусь),

«На всё про всё» 27,9% до 60 месяцев, от 10 000 до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 Альфа-Банк,

«Кредит наличными» 27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9% — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах Банк Дабрабыт,

«БОЛЬШЕ чем наЛИЧНОЕ» 15,49% или 19,99% (ставка зависит от срока и суммы) без отсрочки основного долга или 24,99% при отсрочки основного до 60 месяцев, до 20 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк Дабрабыт,

Кредитная карта «Смарт карта» 15,49% 48 месяцев, из них 24 месяца только погашение, до 20 000 рублей, справка о доходах для любой суммы БПС-Сбербанк,

«Хочу все» 15,4% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 27,5% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Идея Банк,

«Национальный» 15% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 7000 рублей Идея Банк,

«Большой» 15,49% до 48 месяцев, до 30 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Идея Банк,

«Мечтай» 15,49% до 42 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 7000 рублей Приорбанк,

«Кредит на карточку» 20% без страховки или 25% при оформлении страховки до 60 месяцев, до 7 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк,

«Обыкновенный кредит» 15,4% до 48 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Технобанк,

Кредитная карточка «НКЛ» 15,4% до 36 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Всё и сразу» 15,49% до 72 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно всё» 15,49% до 72 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Главные выводы из анализа условий по «большим» кредитам:

Банки охотнее предоставляют кредиты с низкими ставками на маленькие сроки и для небольших сумм. Среди всех вариантов можно увидеть ставки в размере 25%, 27,9% или даже 29,9%. Тем не менее, большинство предложений сейчас со ставкой 15,4 – 15,49%. В результате, можно оформить займ в крупном размере, на длительный срок и под среднерыночную ставку;

ставку; Идея Банк и Альфа-Банк предлагают оформить до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения. За ними следом идет предложение от Банка Дабрабыт – до 20 000 рублей. Для всех остальных банков максимальная сумма не превысит 15 000 рублей;

и предлагают оформить до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения. За ними следом идет предложение от – до 20 000 рублей. Для всех остальных банков максимальная сумма не превысит 15 000 рублей; Максимальный срок для погашения всего долга составляет 72 месяца. Такое предложение действует у Альфа-Банка и Франсабанка ;

и ; Еще один неожиданный приятный момент – не все банки требуют для больших кредитов справки о доходах. Так, многие могут предложить оформить до 5 000 – 7 000 рублей без сведений о зарплате. А при обращении в МТБанк можно оформить потребительский кредит или кредитную карту с суммой до 15 000 рублей

Какая нужна зарплата и сколько придется платить в месяц

Итак, мы выяснили какие есть предложения от банков, на какой срок и под какую ставку, но это еще не все. Для того, чтобы правильно выбрать кредит, важно оценить кредитную нагрузку. Для этого нужно знать ежемесячный платеж и общую переплату. Не помешает заранее знать и требуемую зарплату.

Мы ориентировались на кредит «Кредит наличными» от Альфа-Банка (максимальная сумма, длительный срок) и рассчитали все эти суммы.

Предположим, вы оформляете 30 000 рублей на 6 лет. Для такой суммы и срока платеж составит примерно 862,31 рубля, а итоговая переплата 31 086,10. Такая переплата получится только при условии того, что вы будете гасить кредит весь срок строго по графику. Теперь про необходимую зарплату. Чтобы оформить такой кредит потребуется доход не меньше 1976 рублей.

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