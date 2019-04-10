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Белорусская возобновляемая энергетика стала производителем биоудобрений
11.04.2019 08:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси прошли все испытания и рекомендованы к использованию удобрения, ставшие результатом деятельности установок возобновляемой энергетики.
Компания «ТДФ Экотех-Снов» разработала и выпустила удобрение «Экоплант». Оно является продуктом деятельности биогазового комплекса, действующего на территории Сновского сельсовета в Несвижском районе. Помимо того, что три газопоршневых агрегата комплекса общей мощностью 2.8 МВт вырабатывают электроэнергию из навоза, птичьего помета, биомассы и некондиционных кормов, сейчас «ТДФ Экотех-Снов» на выходе также получает и биоудобрение. Оно является отработанным субстратом органических отходов растениеводства и животноводства при получении биогаза. Как объясняют специалисты, технология переработки отходов позволяет избавляться практически полностью от вредоносных бактерий, вирусов , яиц гельминтов и сорняков. Удобрение изготавливается в жидкой и твердой формах.
«Экоплант» выдержал испытания в Республиканском научно-практическом центре гигиены, одобрен Минприроды, аттестован другими организациями и прошел государственную регистрацию. Данное удобрение можно использовать для повышения плодородия земель и повышения урожайности сельхозугодий при выращивании овощных и зерновых культур.
В частности, как говорится в отчете белорусской Опытной научной станции по сахарной свекле: «Весеннее внесение органического удобрения «Экоплант» с последующей заделкой в почву в дозе 40-80 т/га оказало положительное влияние на увеличение урожайности сахарной свеклы и сбор очищенного сахара с гектара».
В результате на сегодняшний день «Экоплант» получил лишь хорошие отзывы от аграриев.
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В Беларуси прошли все испытания и рекомендованы к использованию удобрения, ставшие результатом деятельности установок возобновляемой энергетики.
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