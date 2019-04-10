Белорусская возобновляемая энергетика стала производителем биоудобрений

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси прошли все испытания и рекомендованы к использованию удобрения, ставшие результатом деятельности установок возобновляемой энергетики.

Компания «ТДФ Экотех-Снов» разработала и выпустила удобрение «Экоплант». Оно является продуктом деятельности биогазового комплекса, действующего на территории Сновского сельсовета в Несвижском районе. Помимо того, что три газопоршневых агрегата комплекса общей мощностью 2.8 МВт вырабатывают электроэнергию из навоза, птичьего помета, биомассы и некондиционных кормов, сейчас «ТДФ Экотех-Снов» на выходе также получает и биоудобрение. Оно является отработанным субстратом органических отходов растениеводства и животноводства при получении биогаза. Как объясняют специалисты, технология переработки отходов позволяет избавляться практически полностью от вредоносных бактерий, вирусов , яиц гельминтов и сорняков. Удобрение изготавливается в жидкой и твердой формах.

«Экоплант» выдержал испытания в Республиканском научно-практическом центре гигиены, одобрен Минприроды, аттестован другими организациями и прошел государственную регистрацию. Данное удобрение можно использовать для повышения плодородия земель и повышения урожайности сельхозугодий при выращивании овощных и зерновых культур.

В частности, как говорится в отчете белорусской Опытной научной станции по сахарной свекле: «Весеннее внесение органического удобрения «Экоплант» с последующей заделкой в почву в дозе 40-80 т/га оказало положительное влияние на увеличение урожайности сахарной свеклы и сбор очищенного сахара с гектара».

В результате на сегодняшний день «Экоплант» получил лишь хорошие отзывы от аграриев.