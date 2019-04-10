«Ушел к другой? Скажите ему спасибо». Мнение о том, почему не нужно спасть брак и бороться за мужчину

Источник материала: Tut.by

Колумнист Анна Златковская объясняет, почему в ответ на слова любимого мужчины «я полюбил другую!» нужно ответить: «Спасибо».

— Он меня предал! — голос дрожит от возмущения, женщина в ярости. — Ушел к другой, оставил меня с ребенком.

— Она предательница, — голос полон презрения, мужчина старается скрыть обиду. — Ушла к другому, у нее там, видишь ли, любовь.





Когда любимый человек признается в том, что хочет разорвать отношения, так как у него новая любовь, мало кто может принять это как данность. Обычное дело — возмущение, гнев, обида и, конечно, обвинения в предательстве.

Если гнев и обида — вполне объяснимые чувства, то упреки, что «тебе нож в спину вонзили», вызывают недоумение.

Любовь невозможно законсервировать, как невозможно насильно привязать к себе другого, дав обоюдное обещание быть всегда вместе. Когда под марш Мендельсона парочка шагает к стойке регистрации, да, кажется, что эта эйфория будет длиться вечно.

Но однажды кто-то из двух может охладеть. И причин, почему любовь испаряется, словно вода под жарким солнцем, множество. Одна из частых — чувство к другому человеку. Можно ли контролировать чувства?





Мучаясь угрызениями совести, кто-то пытается прогнать неожиданную любовь. Все-таки семья, дети, налаженный быт — тут все прозрачно и привычно, а страсть с другой/другим полна сюрпризов. Насколько такое решение верное, каждый решает сам. Но редко кому удается быть честным, задавить в себе эмоции ради сохранения семьи. Как правило, пассия на стороне становится любовью, а жена/муж — удобным аэродромом.

Но кто-то решается пойти за чувством, понимая, что, увы, больше он в этих отношениях не счастлив, и нет смысла врать и играть в любящего, если внутри пустота. Так почему это считается предательством? Почему правда становится обиднее, чем лицемерие?

Удивляет, что люди не хотят признать очевидного: если человек тебя больше не любит, разве стоит продолжать жить вместе? Любовь ведь включает в себя не просто эмоциональную связь, она в каждой мелочи. Любовь — когда о тебе заботятся и говорят слова поддержки, когда укрывают ночью одеялом и готовят любимый завтрак. А нелюбовь — когда холод, дистанция, нет совместных тактильных ощущений и переживаний. Кажется, гораздо оскорбительнее быть для кого-то грузом этой взрослой ответственности, когда насильно требуют быть милым.





Да, это больно, если ты любишь, а тебя больше нет. Но пока что нет такого тумблера «любит/не любит», который позволил бы враз решить эту проблему. Придется справляться со своей привязанностью в одиночку. Но считать другого предателем? Помилуйте. Это не измена — это честность.

Предательство — это когда тебе говорят в глаза, что ты замечательный друг/коллега/жена/муж (нужное подчеркнуть), а за спиной поливают грязью. Когда пользуясь добрыми отношениями, используют, а случись форс-мажор — до свидания, извините, абонент недоступен. Предательство — когда, не любя человека, ты выливаешь на него свое недовольство и раздражение, попрекая малейшими косяками, а часто — просто придираясь ни к чему. То не так одета, то морщин стало больше, то беседу поддержать не смогла.





Любовь, в конце концов, — это не кто кому больше должен, это прежде всего уважение. Это желать другому счастья, даже если это счастье больше не твое. Полюбил другую — ну что ж, иди с Богом. Придется порыдать, пока не придет осмысление, что жизнь на этом человеке не заканчивается. Унизительно — это быть нелюбимым, и гораздо интереснее — встретить того, кто ради тебя готов перевернуть весь мир.

Правда, принять это в ситуации, когда тебя меняют на другого, сложно. Обычно все скатывается в оскорбления, манипуляции и мстительное сосуществование.

Знакомая, услышав правду от мужа, который признался, что полюбил другую и хочет развестись, сказала, что если он уйдет от нее, то больше не увидит и сына. Муж сына любил. Ультиматум сработал. Он остался в семье, ради ребенка и женщины, которая оказалась не способна принять тот факт, что теперь в его сердце не она, а другая. Я не представляю, как с этим можно жить и знать, что с тобой остаются только из-за такого ужасного шантажа.

А сколько историй, когда люди все-таки уходят, а ребенок становится инструментом мести? Папу или маму в его глазах делают предателем: «нас разлюбили», «от нас ушли», «мы больше не нужны». Эта обида становится мерилом существования и для того, от кого ушли, и для детей. Которые потом превращаются во взрослых, не понимающих, что такое нормальные, здоровые отношения.





Часто можно услышать: брак нужно спасать любой ценой. Мол, все эти страсти на стороне — случайность, и нужно задавить в себе любые чувства ради того, с кем однажды обменялся кольцами. Но, право, зачем?

Разлюбили, что ж, бывает. Спасибо надо сказать за честность, за возможность не ощущать себя попрошайкой, которой подают крохи — ради налаженного быта и детей. Единственное предательство — это жить с тем, кого больше не любишь, сохраняя видимость семьи и мечтая в это время о другом. И так же эгоистично не отпускать того, кто любит, только, увы, уже не тебя.

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