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«Хотелось создать настроение внутреннего дворика». История на конкурс «Моя кухня - 3»
Источник материала: Tut.by
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Сегодня предлагаем познакомиться со «средиземноморской» кухней Марины из Минска.
— 4,5 года назад я увидела в магазине красивую плитку и поняла, что из-за нее готова терпеть все лишения ремонта. И примерно через полгода бой был начат!
Концепция ремонта состояла в том, чтобы придать кухне атмосферу «патио в средиземноморской стране». Для создания настроения внутреннего дворика я использовала люстру, напоминающую уличный фонарь, ламинат с эффектом состаренной доски, бамбуковые жалюзи вместо штор (также зрительно расширяют пространство).
Плитка фартука намекает на португальскую азулежу, а кованые решетки для цветов за окном в весенне-летне-осенний сезон создают впечатление цветущего сада.
На подоконнике я выращиваю пряные травы (розмарин, мяту, лавровый лист). Они не только эстетично смотрятся, но и действительно используются при готовке!
Так как размер помещения составляет 5,8 м², то основной целью ремонта было увеличение полезной площади. Что, как мне кажется, было достигнуто.
Для этого в ход пошли все средства. Белый цвет (что не ново), круглый стол небольшого диаметра, газовая варочная поверхность на три конфорки — все эти приемы помогли увеличить площадь кухни.
Духовой шкаф приобрели стандартной ширины, так как среди узких был совсем небольшой выбор и неизвестные производители.
Смета:
Параллельно у нас шел ремонт в туалете, поэтому стоимость расходных материалов и работ приводится общая.
— На шестиметровой кухне довольно трудно показать планировочные изыски, поэтому лучше обратить внимание на общую атмосферу. Тем более на такой площади сложно ошибиться с эргономикой, разве что нетипичное расположение духового шкафа может вызвать вопросы.
Очень правильно, что ремонт начался именно с концепции. Может быть, это и есть самое важное, что может быть в оформлении интерьера. А ведь мы все чаще задумываемся не только об эстетике пространства, но и о собственном здоровье, тем самым становимся более внимательными к вопросам экологии.
И это не только натуральные материалы и природная эстетика, это целая философия и даже образ жизни, которые позволяют быть в гармонии с окружающим миром. Особенно, если прямо на твоей кухне растет все, что нужно для вкусной и здоровой пищи. Что, на мой взгляд, очень даже по-белорусски, а не по-средиземноморски. Но я не настаиваю.
Я уже и не помню, чтобы кто-то что-то выращивал на своих подоконниках не для дачи и огородов, а для себя, живя в городе, на своей кухне. Мне кажется, не стоит стесняться этой традиции, тем более, что в этом больше уюта и тепла, чем в широко любимых филенках и напечатанных стереотипных узорчиках.
А еще ведь как красиво, когда прямо на кухне хозяйки подвешивают на веревочку пучки петрушки, укропа, базилика, чтобы их просушить, а потом использовать в качестве домашних специй. На мой взгляд, это незаслуженно забыто, этому мало уделяется внимания в интерьерах кухонь.
Как воплотить такие идеи, не превратив свой дом в «поле экспериментов»? Сегодняшний проект тому пример. И даже стандартная общая цветовая гамма и фактуры тому не помеха.
Так что образование, традиции и умение находить примеры — вот, что делает хороший интерьер таким светлым и уютным, а не советы и комментарии.
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Как минчанка на 5,8 м² пыталась передать атмосферу средиземноморской страны. *Партнерский материал
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