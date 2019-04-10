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Борец-вольник Али Шабанов принес Беларуси вторую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте

11.04.2019 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Борец вольного стиля Али Шабанов принес Беларуси вторую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте.


Али Шабанов. Фото: wrestdag.ru

В поединке за бронзу в весовой категории до 86 кг Али Шабанов взял верх над Мурадом Сулеймановым из Азербайджана — 11:2.

Еще одну бронзу здесь выиграл Фатих Эрдин из Турции, победивший Михая Палагию из Румынии (8:2). Золото у россиянина Владислава Валиева, который в финале обыграл Петра Янулова из Молдовы (4:0).

Таким образом, борцы вольного стиля завоевали на ЧЕ-2019 две награды. Ранее Александр Гуштын стал серебряным призером в категории до 97 кг.

Командный зачет у борцов-вольников выиграла Россия (162 очка), второй стала Турция (156), третьим — Азербайджан (145).

Чемпионат Европы по борьбе породлится до 14 апреля, в оставшиеся дни будут разыграны медали в женской и греко-римской борьбе.

 
 
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Борец вольного стиля Али Шабанов принес Беларуси вторую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте.
 
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