ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Зельве возле частного дома найден труп мужчины

11.04.2019 08:28 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Зельве возле частного дома найден труп мужчины
Фото из открытых источников

Тело 45-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили 10 апреля возле частного дома. По факту убийства возбуждено уголовное дело. 

«В целях установления обстоятельств убийства и лица, его совершившего, изымаются следы, продолжаются допросы лиц, которые могут обладать информацией о происшествии. Планируется проведение ряда экспертных исследований», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет. 

В Зельве возле частного дома найден труп мужчины
Возбуждено уголовное дело по факту ложного минирования ТРЦ «Галерея»
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи выясняют обстоятельства гибели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Борец-вольник Али Шабанов принес Беларуси вторую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женская джинсовая куртка levis в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика