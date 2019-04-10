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В Зельве возле частного дома найден труп мужчины
11.04.2019 08:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Тело 45-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили 10 апреля возле частного дома. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
«В целях установления обстоятельств убийства и лица, его совершившего, изымаются следы, продолжаются допросы лиц, которые могут обладать информацией о происшествии. Планируется проведение ряда экспертных исследований», - сообщает
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Следователи выясняют обстоятельства гибели.
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