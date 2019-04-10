Источник материала: Новости Волковыска

Ежегодно в апреле–мае обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств. В текущем году в связи с ранним потеплением мотоциклисты выехали на дороги уже в марте. Как результат, за 3 месяца 2019 года по вине водителей мототранспорта совершено 9 ДТП (2018 год – 1), в которых 2 (2018 год – 0) человека погибли и 8 (2018 год – 2) получили травмы.

Одновременно остается актуальной проблема недостаточной дисциплинированности мотоциклистов, которая, на фоне роста числа зарегистрированного в республике мототранспорта, нередко является сопутствующим фактором совершения ДТП.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта с 12 по 21 апреля Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Открой сезон без нарушений!».

Запланирован ряд мероприятий, направленных на пропаганду безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, предупреждение ДТП и формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения.

Будут повсеместно проведены целевые мероприятия среди представителей мотосообществ и клубов, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге.

Особое внимание будет уделено проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей, отработки мест проведения развлекательных мероприятий и отдыха, особенно в вечернее и ночное время.

Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление водителей, не имеющих права управления соответствующей категории, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, имеющего конструктивные изменения.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, уважать других участников дорожного движения и не нарушать спокойствие граждан.