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Минтруда: МЗП и денежные доходы населения за март не индексируются

11.04.2019 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минтруда: МЗП и денежные доходы населения за март не индексируются
БЕЛТА

Таким образом, индекс не превысил пятипроцентного порога:

  • к октябрю 2018 г. – месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций;
  • к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. 

В связи с этим указанные виды доходов за март не индексируются, сообщили в Минтруда.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2019 года в размере 330 рублей постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2018 года №870, индексации за март также не подлежит. 

Минтруда: МЗП и денежные доходы населения за март не индексируются
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