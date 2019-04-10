Минтруда: МЗП и денежные доходы населения за март не индексируются

Таким образом, индекс не превысил пятипроцентного порога:
- к октябрю 2018 г. – месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций;
- к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.
В связи с этим указанные виды доходов за март не индексируются, сообщили в Минтруда.
Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2019 года в размере 330 рублей постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2018 года №870, индексации за март также не подлежит.