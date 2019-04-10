В Судане военный переворот, сообщается об аресте президента Омара аль-Башира

Источник материала: Ежедневник



фото: newizv.ru

Президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти с 1993 года, армия на экстренном совете решила снять со всех постов.

По информации местных СМИ, Вооруженные силы объявят о создании военного совета, который будет руководить страной в переходный период. Уточняется, что он может продлиться около года, передает РИА Новости .Международный аэропорт Судана закрыт.

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране разразился экономический кризис. В конце прошлого года начались народные протесты. Сначала выдвигались экономические требования, потом они вылились в призывы сменить президента Омара аль-Башира, правящего уже 30 лет. На днях митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных "встать на сторону народа".

Напомним, в декабре прошлого года с Омаром аль-Баширом встречался Александр Лукашенко, который годом ранее посещал Судан с визитом. Стороны договорились о создании в Судане машиностроительного центра, сельскохозяйственного и тепличного комплексов, а также о добыче золота на территории Судана белорусскими компаниями.